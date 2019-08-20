Yabancılara konut satışı 7 ayda 24 bini geçti

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ /UĞUR ASLANHAN - Yabancılara konut satışı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,5 artarak 24 bini geçti.

Yabancıya konut satışı tüm hızıyla sürerken, ocak-temmuz döneminde 24 bin 144 adede ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde yabancıya 14 bin 674 adet konut satılırken, söz konusu dönemdeki artış yüzde 64,5 oldu.

Bu yılın temmuz ayında yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,7 artışla 2 bin 858'den 4 bin 192'ye yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi temmuz ayı rakamları görüldü.

- İstanbul liderliği sürdürüyor

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği iller arasında ilk sırasını koruyor. Geçen yıl temmuz ayında İstanbul'dan 956 konut satın alan yabancılar, bu yılın aynı döneminde bin 903 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,1 artış gösterdi.

Antalya, satılan 764 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı, 249 konutla Ankara, 217 konutla Bursa, 177 konutla Yalova, 111 konutla Sakarya ve 109 konutla Trabzon takip etti.