Yabancılara konut satışı 7 ayda yüzde 30 arttı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışı ocak-temmuz döneminde yüzde 29,6'lık artışla 11 bin 321'den 14 bin 674'e yükseldi. Sektör temsilcileri, 7 ayda yaşanan artışın ülke ekonomisine ciddi bir döviz getirisi sağladığını, yükselişin süreceğini bildirdi.

TÜİK verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları temmuzda rekor düzeyde arttı. Satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 artarak 2 bin 858 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, temmuzda ilk sırayı 956 konut satışı ile İstanbul aldı.

Ocak-temmuz döneminde İstanbul'da 4 bin 955, Antalya'da 3 bin 524, Bursa'da 988, Yalova'da 725, Trabzon'da 648, Ankara'da 521, Sakarya'da 462, Aydın'da 405, Mersin'de 404, Muğla'da ise 373 konut satıldı.

Söz konusu dönemde Iraklı vatandaşlar Türkiye'den 2 bin 571 konut aldı. Bu alanda Irak vatandaşlarını bin 298 konutla Suudi Arabistanlılar, bin 265 konutla İranlılar, 988 konutla Ruslar, 862 konutla Afganistan vatandaşları, 777 konutla Kuveytliler, 651 konutla Almanlar, 506 konutla İngilizler, 487 konutla Azerbaycan vatandaşları, 484 konutla Ürdünlüler ve 338 konutla Mısırlılar takip etti.