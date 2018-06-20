FİNANS

Yabancılara konut satışları ilk beş ayda 10 bin adete yaklaştı

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 11:37 | Son Güncelleme

Lirada görülen kayıpların da etkisiyle, yabancı uyruklulara konut satışları Mayıs'ta yüzde 36.1 artışla 2 bin 415 adete yükseldi ve yılın ilk beş ayındaki yabancılara satışlar toplam 9 bin 756 ile 10 bin adete yaklaştı.

İstanbul, 20 Haziran (DHA) - Lirada görülen kayıpların da etkisiyle, yabancı uyruklulara konut satışları Mayıs'ta yüzde 36.1 artışla 2 bin 415 adete yükseldi ve yılın ilk beş ayındaki yabancılara satışlar toplam 9 bin 756 ile 10 bin adete yaklaştı.
Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 artarak 119 bin 655'e çıkarken, ipotekli satış olarak bilinen kredili konut satışları yüzde 11.7 azalarak 36 bin 865 adete geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30.8 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 artarak 55 bin 502'ye çıktı ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 46.4 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 artarak 64 bin 153'e yükseldi.
TÜİK verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları yıllık bazda;
Nisan ayında yüzde 25.8 artarak 2 bin 43'e,
Mart ayında yüzde 15.8 artarak 1,827'ye,
Şubat ayında yüzde 32.4 artarak 1,729'a,
Ocak ayında yüzde 25.7 artarak 1,742'ye yükseldi.
Yabancılara Mayıs ayında yapılan konut satışlarında ilk sırayı 854 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 595 konut satışı ile Antalya, 141 konut satışı ile Bursa, 108 konut satışı ile Yalova ve 96 konut satışı ile Ankara izledi.
Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 407 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 217 konut ile İran, 206 konut ile Suudi Arabistan, 165 konut ile Rusya Federasyonu ve 131 konut ile Afganistan izledi.

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