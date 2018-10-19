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Yabancılara yapılan konut satışları Eylül’de yüzde 151 arttı 

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 11:53 | Son Güncelleme

Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki aya göre yüzde 151 artarak 5 bin 615 oldu.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2018’de ilk sırayı 1,799 konut satışı ile İstanbul aldı.   TÜİK verilerine göre:  “Türkiye genelinde konut satışları 2018 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 azalarak 127 bin 327 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül’de yüzde 151 arttı 

İstanbul,19 Ekim (DHA) - Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki aya göre yüzde 151 artarak 5 bin 615 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2018’de ilk sırayı 1,799 konut satışı ile İstanbul aldı.
TÜİK verilerine göre:
“Türkiye genelinde konut satışları 2018 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 azalarak 127 bin 327 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 216 konut satışı ve yüzde 15.9 ile en yüksek paya sahip oldu.
“Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72 oranında azalış göstererek 11 bin 330 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8.9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1,863 konut satışı ve yüzde 16.4 pay ile ilk sırayı aldı.
“Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 oranında artarak 115 bin 997. Diğer konut satışlarında İstanbul 18 bin 353 konut satışı ve yüzde 15.8 pay ile ilk sıraya yerleşti.
“Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 60 bin 219 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47.3 oldu.
“Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.5 azalış göstererek 67 bin 108 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 715 konut satışı ve yüzde 16 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53 oldu.
“Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye’den bin 351 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 538 konut ile İran, 360 konut ile Kuveyt, 312 konut ile Suudi Arabistan ve 299 konut ile Almanya izledi.”

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül’de yüzde 151 arttı

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