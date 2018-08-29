FİNANS

Yabancıların enerji yatırımı 3'e katlandı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

Yabancı yatırımcıların bu yılın ocak-mayıs döneminde Türkiye'ye yaptıkları doğrudan enerji yatırımları, geçen yılın aynı dönemine göre üç katına yükselerek 649 milyon dolar oldu - Bu yılın 5 ayında hayata geçirilen 2,1 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırımların yaklaşık 3'te 1'i enerji sektöründe yapıldı

DİLARA ZENGİN - Türkiye'de enerji sektöründe yapılan uluslararası doğrudan yatırımlar, bu yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına yükselerek 649 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni'nden derlediği bilgilere göre, uluslarası doğrudan yatırım girişi bu yılın ocak-mayıs döneminde toplam 2,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde uluslararası doğrudan yatırım girişinin en çok gerçekleştiği sektör, son dönemde büyük projelerin hayata geçirildiği enerji oldu. Yabancıların Türkiye'ye yaptıkları doğrudan enerji yatırımları üç katına yükseldi. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 202 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen enerji sektöründeki doğrudan yatırımlar, bu yılın aynı döneminde 649 milyon dolar olarak kayıtlarda yer aldı. Böylece bu yılın 5 ayında hayata geçirilen uluslararası doğrudan yatırımların da yaklaşık 3'te 1'i enerji sektörüne yapıldı.

Söz konusu dönemde uluslararası yatırım girişinin en çok olduğu diğer sektörler, 416 milyon dolarla imalat sanayisi ve 347 milyon dolarla ulaştırma, haberleşme ve depolama olarak sıralandı.

- En çok yatırım AB ülkelerinden

Uluslararası doğrudan yatırım verilerinin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde ise bu yılın ocak-mayıs döneminde nakit sermaye girişinin yüzde 64,3'ü Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kaynaklı oldu.

Sermaye girişinin yaklaşık 1,4 milyar doları AB ülkelerinden, 409 milyon doları Asya ülkelerinden, 175 milyon doları ABD ve 172 milyon doları diğer Avrupa ülkelerinden gerçekleşti.

AB ülkelerinden kaynaklanan nakit sermaye girişlerine bakıldığında yaklaşık 1,4 milyar dolarlık girişin 318 milyon doları Avusturya'dan geldi. Bu yılın ocak-mayıs döneminde Avusturya'dan kaynaklanan nakit sermaye girişi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 katına çıktı.

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enerji Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni yatırım

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