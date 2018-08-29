Yabancıların enerji yatırımı 3'e katlandı

DİLARA ZENGİN - Türkiye'de enerji sektöründe yapılan uluslararası doğrudan yatırımlar, bu yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına yükselerek 649 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni'nden derlediği bilgilere göre, uluslarası doğrudan yatırım girişi bu yılın ocak-mayıs döneminde toplam 2,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde uluslararası doğrudan yatırım girişinin en çok gerçekleştiği sektör, son dönemde büyük projelerin hayata geçirildiği enerji oldu. Yabancıların Türkiye'ye yaptıkları doğrudan enerji yatırımları üç katına yükseldi. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 202 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen enerji sektöründeki doğrudan yatırımlar, bu yılın aynı döneminde 649 milyon dolar olarak kayıtlarda yer aldı. Böylece bu yılın 5 ayında hayata geçirilen uluslararası doğrudan yatırımların da yaklaşık 3'te 1'i enerji sektörüne yapıldı.

Söz konusu dönemde uluslararası yatırım girişinin en çok olduğu diğer sektörler, 416 milyon dolarla imalat sanayisi ve 347 milyon dolarla ulaştırma, haberleşme ve depolama olarak sıralandı.