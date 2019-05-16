Yabancıların gayrimenkul yatırımları ilk çeyrekte 2.4 milyon metrekareyi aştı

İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - EVA Gayrimenkul Değerleme Lisanslı Değerleme Uzmanı Şeyma Şehirli, yabancıların gayrimenkul yatırımlarının 2019 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86.1 artışla 2.4 milyon metrekareyi aştığına dikkat çekti.

Körfez ülkelerinin Türkiye’de yaptıkları gayrimenkul yatırımlarının arttığını belirten Şehirli, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Özellikle kredi faiz oranlarının son bir yıl içinde yüksek seyretmesi, dövizdeki artışın gayrimenkul fiyatlarına yansıması yerli yatırımcının gayrimenkul yatırımına ilgisini azaltırken, yeni düzenlemeler ve liranın döviz karşısında değer kaybetmesi yabancı yatırımcıların ülkemizde gayrimenkul yatırımına olan ilgisini arttırdı. 2018 yılı ilk çeyreğinde toplam gayrimenkul yatırımı içinde Körfez ülkelerinin payı yüzölçümü bazında yüzde 23 iken, 2019 yılı aynı döneminde bu oranın yüzde 35’e çıktığı görülüyor. Bu artışta döviz karşısında liranın değer kaybetmesi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanabilmek için daha önce 1 milyon dolar olan minimum taşınmaz satın alma bedelinin 250 bin dolara düşürülmesinin de önemli bir etken olduğu söylenebilir.”

Çin, Güney Kore ve İran ilk 10 ülke arasında

Yabancıların gayrimenkul yatırımlarında 2019 yılı ilk çeyreğinde gayrimenkul edinimde geçen yıla göre farklı bir sıra görüldüğünü belirten Şehirli, “2018 yılı aynı döneminden farklı olarak Çin, Güney Kore ve İran göze çarpıyor. Çin ve Güney Kore’de işlem sayısı düşükken, yüzölçümü bazında yatırımların yüksek olduğu görülüyor“ dedi.

Şehirli, yabancı yatırımcıların toplam edinim bazında 2019 ilk çeyrek dönemi ve 2018 yılı ilk çeyrek dönemleri kıyaslandığında yabancıların Türkiye’de yaptıkları tüm gayrimenkul cinsinden satış işlemlerini değerlendirerek “2019 yılı ilk çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine kıyasla yüzölçümü bazında yüzde 86.1, işlem sayısında da yüzde 91.6 artış olduğu görülüyor. Yabancıların tüm gayrimenkul çeşitleri bazında Türkiye’de yaptıkları yatırımları incelediğimizde, 2019 ilk çeyreğinde 2018 yılı aynı döneminden farklı olarak Çin, Güney Kore ve İran’ın Türkiye’yi tercih eden ilk 10 ülke arasında yer aldığını görüyoruz“ yorumunu yaptı.

Yatırım ağırlığında iller sıralaması da değişti

EVA Gayrimenkul Değerleme’nin yaptığı bir araştırmanın, yatırım tercihinde ilk 10 il sıralamasının değiştiğini ortaya koyarken, buna göre alan bazında 2018 ilk çeyreğinde en çok yatırım yapılan iller sırasıyla Eskişehir, Manisa, İstanbul, Antalya, Bursa, Edirne, Malatya, Muğla, Sakarya ve Ordu iken, 2019 yılının aynı döneminde ilk 10 il sıralaması İstanbul, Edirne, Antalya, Diyarbakır, Manisa, Çanakkale, Eskişehir, Muğla, Sakarya ve Ankara oldu. Araştırmada, son iki yılda listedeki illerin İstanbul, Edirne, Antalya, Manisa, Eskişehir, Muğla ve Sakarya haricinde değiştiği görülüyor. Geçen yıl listede olan Bursa, Malatya ve Ordu’nun, yerlerini Diyarbakır, Çanakkale ve Ankara’ya bıraktığı belirtiliyor.

Yatırım yapan ülkeler değişiyor

Yılın ilk çeyrek döneminde geçen yıla göre toplam hisseye hitap eden yüzölçümü bazında en çok yatırım yapan ülkelerin hemen hemen aynı olduğunu söyleyen Şehirli, listede yer alan lider yabancı yatırımcı ülkelerin Almanya, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Mısır, Filistin ve Katar olduğunu belirtti. Şehirli, listeden bu yıl Norveç, Afganistan ve Rusya Federasyonu’nun çıktığını, yerlerine Çin, Güney Kore ve İran vatandaşlarının girdiğini ekledi.

Toplam konut satışları içinde yabancılara satışlar artıyor

Konut bazında bakıldığında Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verileri değerlendiren Şehirli, “2018 yılı ilk çeyreğinde yabancı alıcılara satılan konut adedi 5,298 iken, 2019 yılı aynı döneminde bu rakam yüzde 81.5 artışla 9,618 oldu. Bu sayının Türkiye genelinde toplam konut satışları içindeki oranı yüzde 3.75 oldu, 2018 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 1.74 düzeyindeydi“ dedi. (Fotoğraflı)

