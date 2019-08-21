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Yabancıların Gözüyle Türkiye - "Türkiye'de yaşamaktan zevk alıyorum"

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

DHL Express Türkiye Üst Yöneticisi Claus Lassen: - "Türk kültürü çok zengin, Türkiye'de daha çok kalmak isterim ve Türkiye'de yaşamaktan zevk alıyorum" - "Türkiye'de özellikle mezeyi çok seviyorum" - "Türk insanının misafirperverliği şahane"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Uluslararası hızlı hava taşımacılığı şirketi DHL Express Türkiye'nin Üst Yöneticisi (CEO) Claus Lassen, "Türk kültürü çok zengin, Türkiye'de daha çok kalmak isterim ve Türkiye'de yaşamaktan zevk alıyorum." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Lassen, 2,5 yıldır ailesiyle Türkiye'de yaşadığını, Türk yemeklerinin ve İstanbul Boğazı'nın fantastik olduğunu, Göcek, Alaçatı ve Gaziantep'i de çok güzel bulduğunu söyledi.

Lassen, "Türkiye'de hayat şahane, havalar çok iyi, Türk kültürü çok zengin. Türkiye'de daha çok kalmak isterim. Türkiye'de yaşamaktan zevk alıyorum." ifadelerini kullandı.

Türk mutfak kültürünün de çok zengin olduğunun altını çizen Lassen, "Gaziantep yemeklerini çok iyi. Türkiye'de özellikle mezeyi çok seviyorum. Her şeyden az ve ortada olan meze benim için mükemmel. İspanya'da tapas ve İtalya'da makarna ve hamur işini severim. Benim için ana yemeğe gerek yok. Sadece oturup bütün mezeleri yiyebilirim." diye konuştu.

Türkiye'den önce birçok ülkede kaldığını ve soğuk insanlarla ilgili yeteri kadar bilgisinin olduğunu kaydeden Lassen, "Türkiye'de soğuk insan yok. Türk insanı, Türkiye'ye geldiğimde beni çok hoş karşıladı. DHL'de aynı şekilde karşılandım." ifadelerini kullandı.

- "Türk insanının misafirperverliği şahane"

Lassen, kendi sosyal çevresinin çok güçlü olduğunu ve bu çevrenin çoğunu Türklerin oluşturduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türk insanının misafirperverliği şahane. Sizi davet ediyorlar. İnsanlarla iletişime rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Benim memleketim Danimarka. Danimarkalılar için ekmek önemlidir. Bizim Danimarka ekmeğinin ismi Rugbrød dough'tur. Bunu Türkiye'de bulduğumda kendimi memleketimde hissettim.

Yüzde 80 Türk yemeği yiyorum. Aynı zamanda balığı da çok severim. Yemek yapmak burada oldukça kolay. Danimarka mutfağı oldukça iyi. Danimarka'da birçok gelişmiş restoranlar var. Eğer Türkiye'de 5 sene daha kalabilirsem kalırım bu çok iyi olur. Türkiye'de rahatça yaşarım. Türkiye'den önce Litvanya, Baltık ülkelerinde, İsveç, Hırvatistan, Danimarka ve Rusya'da yaşadım."

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Anahtar Kelimeler:
DHL Express'in Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Claus Lassen

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