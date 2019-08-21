İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Uluslararası hızlı hava taşımacılığı şirketi DHL Express Türkiye'nin Üst Yöneticisi (CEO) Claus Lassen, "Türk kültürü çok zengin, Türkiye'de daha çok kalmak isterim ve Türkiye'de yaşamaktan zevk alıyorum." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Lassen, 2,5 yıldır ailesiyle Türkiye'de yaşadığını, Türk yemeklerinin ve İstanbul Boğazı'nın fantastik olduğunu, Göcek, Alaçatı ve Gaziantep'i de çok güzel bulduğunu söyledi.

Lassen, "Türkiye'de hayat şahane, havalar çok iyi, Türk kültürü çok zengin. Türkiye'de daha çok kalmak isterim. Türkiye'de yaşamaktan zevk alıyorum." ifadelerini kullandı.

Türk mutfak kültürünün de çok zengin olduğunun altını çizen Lassen, "Gaziantep yemeklerini çok iyi. Türkiye'de özellikle mezeyi çok seviyorum. Her şeyden az ve ortada olan meze benim için mükemmel. İspanya'da tapas ve İtalya'da makarna ve hamur işini severim. Benim için ana yemeğe gerek yok. Sadece oturup bütün mezeleri yiyebilirim." diye konuştu.

Türkiye'den önce birçok ülkede kaldığını ve soğuk insanlarla ilgili yeteri kadar bilgisinin olduğunu kaydeden Lassen, "Türkiye'de soğuk insan yok. Türk insanı, Türkiye'ye geldiğimde beni çok hoş karşıladı. DHL'de aynı şekilde karşılandım." ifadelerini kullandı.