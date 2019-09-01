FİNANS

Yabancıların konut alımı mobilya satışlarını da artırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan: - "Yabancılara konut satışının mobilya satışlarımızı yüzde 10-20 bandında arttırdığını söyleyebiliriz" - "Türkiye'den en çok konut alan Irak, Suudi Arabistan ülkelerinin mobilyaya da yoğun ilgileri var" - Mobilya firması Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi: - "Dizilerin mobilya satışları üzerindeki etkisi çok büyük. (Yabancılar) Büyük beğeni kazanan dizilerdeki mobilyaları kendi evlerinde görmek istiyorlar"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN - Türkiye'den yatırım yoluyla vatandaşlık alımı yabancılara konut satışını artırırken, mobilya sektörüne de canlılık getirdi.

Türkiye'den yatırım yoluyla vatandaşlık alan yabancı sayısı temmuz ayı itibarıyla yaklaşık bin oldu. Yabancılara konut satışı da bu yılın 7 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 64,5 artarak 24 bini geçti. Temmuzda yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,7 artarak 2 bin 858'den 4 bin 192'ye yükseldi.

Yabancılara satılan konut sayısındaki artış, mobilya sektöründe hareketliliğe neden oldu. Irak ve Suudi Arabistan gibi Orta Doğu ülkelerinden gelenler ise Türk üreticilerin mobilyalarına büyük ilgi gösteriyor.

- Diziler Türk ürünlerine talebi artırıyor

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancılara satılan konutların mobilya satışlarına olumlu etkisi olduğunu ifade ederek, "Yabancılara konut satışının satışlarımızı yüzde 10-20 bandında arttırdığını söyleyebiliriz." dedi.

Gürcan, Türk dizilerinin yurt dışında rağbet görmesinin bu dizilerde kullanılan ürünlerin talebinde artışa neden olduğunu belirterek, yabancıların Türkiye'ye geldiğinde bu tür mobilyalarla ilgilendiğini söyledi.

Türk üreticilerin uygun fiyatlı, kaliteli ve istenilen özelliklerde ürün sunabildiğini ifade eden Gürcan, "Türkiye'den en çok konut alan Irak, Suudi Arabistan ülkelerinin mobilyaya karşı da yoğun bir ilgileri var. Dolar kurundaki yükseklik, mobilya satışlarımıza da olumlu yansıdı." şeklinde konuştu.

Türk mobilyalarının uluslararası arenada da talep gördüğünü aktaran Gürcan, sektörün yılın ilk yarısında 2 milyar dolar ihracat başarısı gösterdiğini ve yıl sonu hedefinin 3,7 milyar dolar olduğunu kaydetti.

- "Orta Doğu ülkelerinin ilgisi büyük"

Mobilya firması Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi de Türkiye'ye yatırım yaparak vatandaşlık alan yabancıların konut alımları ile birlikte mobilya satışlarını da artırdığını belirterek, vatandaşlığa geçenlerin genel mobilya satışlarından yüzde 10 pay aldığını söyledi.

"Dizilerin mobilya satışları üzerindeki etkisi çok büyük. Büyük beğeni kazanan dizilerdeki mobilyaları kendi evlerinde görmek istiyorlar" ifadelerini kullanan Terzi, genel olarak Orta Doğu ülkelerinin Türk mobilyalarına ilgi gösterdiğini vurguladı.

Terzi, Orta Doğu ülkelerinin varaklı ve oymalı modeller yerine artık zanaatkar yönü yüksek ve modern çizgili ürünleri tercih ettiğini belirterek, "Mobilyayı bir ürün olarak değil, evi bir konsept olarak gördükleri için tek parça mobilya almaktan ziyade 'anahtar teslim' dediğimiz her şeyin baştan aşağıya yenilendiği şekilde mobilya almayı tercih ediyorlar." dedi.

Avrupalı yabancıların tercihlerine de değinen Terzi, güney sahillerinde mülk edinen Avrupalıların modern ve günlük ihtiyaçlara cevap veren modelleri tercih ettiğini bildirdi.

PARTNERMükemmel saçla uyanmanın 10 yoluMükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyorİkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor
Bakan Turhan: İstanbul-İzmir otoyolunu 2,5 milyona yakın araç kullandıBakan Turhan: İstanbul-İzmir otoyolunu 2,5 milyona yakın araç kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi mobilya Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan türkiye vatandaşlık yabancılara konut satış

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

2 bin 500 polis alınacak

2 bin 500 polis alınacak

Dev iş birliği! Dışa bağımlılık azalacak

Dev iş birliği! Dışa bağımlılık azalacak

Bakan Turhan açıkladı! 26 günde 2,5 milyon...

Bakan Turhan açıkladı! 26 günde 2,5 milyon...

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir ilde daha zam

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir ilde daha zam

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor

İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor

Bakan Turhan: İstanbul-İzmir otoyolunu 2,5 milyona yakın araç kullandı

Bakan Turhan: İstanbul-İzmir otoyolunu 2,5 milyona yakın araç kullandı

Trump: Dolar güç kazanıyor, Fed hiçbir şey yapmıyor

Trump: Dolar güç kazanıyor, Fed hiçbir şey yapmıyor

GYODER: Konut satışları düşerken, yabancıya satışlar arttı

GYODER: Konut satışları düşerken, yabancıya satışlar arttı

Alternatif Bank TLREF endeksli bono ihraç etti

Alternatif Bank TLREF endeksli bono ihraç etti

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.