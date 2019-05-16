FİNANS

Yabancıların perakende harcamalarında yüzde 50 artış bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

BMD Başkanı Sinan Öncel: - "2018’de Türkiye’de yabancı kartlarla 26,3 milyar TL’lik alışveriş yapıldığını görüyoruz. 2017’ye göre yabancı harcamaları yüzde 76 artmış. Bu yıl ülkemizi ziyaret edecek turist sayısında yüzde 25 artış bekleniyor. Kur avantajının da etkisi ile yabancı harcamalarının 2018'e göre asgari yüzde 50 artacağını düşünüyoruz" - "BMD üyesi markalarımızın 2018 sonu itibarıyla yurt dışında 4 bin civarında mağazası bulunuyor. Bu yıl sayının en az 4 bin 500'e çıkacağını öngörüyoruz" - "BMD markaları olarak 220 milyar TL'lik (2018) bir ciroya ulaştık. Yine gözlemlerimize dayanarak 2019’un ilk çeyreğinde ağırlıklı olarak maliyetlere bağlı fiyat artışlarından kaynaklanan ortalamada yüzde 10-12’lik bir ciro artışından söz edebiliriz. Olağanüstü bir gelişme olmaz ise 2019’un tamamında da benzer bir tablo ile karşılaşacağımızı öngörüyoruz"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "2018’de Türkiye’de yabancı kartlarla 26,3 milyar TL’lik alışveriş yapıldığını görüyoruz. 2017’ye göre yabancı harcamaları yüzde 76 artmış. Bu yıl ülkemizi ziyaret edecek turist sayısında yüzde 25 artış bekleniyor. Kur avantajının da etkisi ile yabancı harcamalarının 2018’e göre asgari yüzde 50 artacağını düşünüyoruz." dedi.

Öncel, sektördeki gelişmelere yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018’de markaların cirolarında yüzde 15 ila yüzde 30 arasında artış gözlemlediklerini kaydetti.

Geçen yıl markaların reel olarak yüzde 5-10 civarında bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade eden Öncel, "BMD markaları olarak 220 milyar TL'lik bir ciroya ulaştık. Yine gözlemlerimize dayanarak 2019’un ilk çeyreğinde ağırlıklı olarak maliyetlere bağlı fiyat artışlarından kaynaklanan ortalamada yüzde 10-12’lik bir ciro artışından söz edebiliriz. Olağanüstü bir gelişme olmaz ise 2019’un tamamında da benzer bir tablo ile karşılaşacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu.

- "Bazı mağaza ve AVM'lerdeki cirolarda ciddi yabancı ağırlığı bulunuyor"

Sinan Öncel, yabancıların yaptığı harcamaların perakende sektörü ve BMD üyesi markalar için büyük önem arz ettiğini aktararak, Antalya, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere yoğun turist alan merkezlerdeki mağazalarda cironun önemli bir kısmının yabancılardan geldiğini söyledi.

İstanbul’da da bazı AVM’lerin cirolarında ciddi bir yabancı ağırlığı bulunduğunu ifade eden Öncel, "Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2018’de Türkiye’de yabancı kartlarla 26,3 milyar TL’lik alışveriş yapıldığını görüyoruz. 2017’ye göre yabancı harcamaları yüzde 76 artmış. Bu yıl ülkemizi ziyaret edecek turist sayısında yüzde 25 artış bekleniyor. Kur avantajının da etkisi ile yabancı harcamalarının 2018’e göre asgari yüzde 50 artacağını düşünüyoruz." dedi.

- Bu yıl yurt dışında 500 mağaza daha açılması bekleniyor

BMD Başkanı Öncel, markaların cirolarında, 2018’e benzer şekilde yine çift haneli büyüme öngördüklerini belirterek, "Ancak bu yılki büyümenin ağırlıklı bölümünün maliyetlere bağlı fiyat artışından kaynaklanacağını söylemem gerekiyor. Böylesine zorlu bir yılda reel anlamda yüzde 2-3 büyüme bizim için başarı olur." değerlendirmesinde bulundu.

BMD üyesi markaların 2018 sonu itibarıyla yurt dışında 4 bin civarında mağazası bulunduğuna işaret eden Öncel, bu yıl sayının en az 4 bin 500’e çıkacağını öngördüklerini kaydetti.

Öncel, BMD’nin 146 üyesine ait 387 markanın, Türkiye genelinde 433 AVM’de ve caddelerde 70 bin civarında mağazasının bulunduğunu anımsatarak, "Ayrıca online satış kanallarından da her yıl katlanarak artan bir ciro söz konusu." dedi.

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BKM BMD kartlı alışveriş Sinan Öncel yabancı alışverişleri

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