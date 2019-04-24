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Yabancının yenilenebilir enerjiye yatırım yapması isteniyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 11:39 | Son Güncelleme

Yabancı Yatırımlar Konusunda Vatandaş Görüşü Anketi'ne göre, Türk toplumu enerji sektöründe yabancıların daha çok yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmasını istiyor - Güneş enerjisi birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de en popüler yenilenebilir enerji kaynağı olarak öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Türk toplumu enerji sektöründe yabancı yatırımcının daha çok yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmasını istiyor.

Çin'de gerçekleştirilecek 2. Kuşak ve Yol Forumu öncesinde Türkiye, Güney Afrika, Endonezya, Pakistan, Vietnam ve Filipinler'de yabancı yatırımlar konusunda toplumsal algıyı anlayabilmek amacıyla "Yabancı Yatırımlar Konusunda Vatandaş Görüşü Anketi yapıldı.

Bağımsız düşünce kuruluşu E3G tarafından YouGov araştırma şirketine yaptırılan ankete her ülkeden bin online bir platform üzerinden katılarak soruları cevapladı. Söz konusu ankete Türkiye'nin farklı bölgelerinden 475 kadın ve 525 erkek katıldı.

Katılımcıların verdiği cevaplara göre, uzun vadeli kalkınma düşünüldüğünde Türk toplumunun yüzde 86'sının yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmasından yana olduğu ortaya çıktı. Ayrıca katılımcıların yüzde 92'si yabancı yatırımın yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan katılımcıların yüzde 11'i uzun vadeli kalkınma açısından fosil kaynakları destekliyor.

Türkiye'de enerji sektöründe toplumsal karşılığı en yüksek olan kaynak güneş enerjisi oldu. Katılımcıların yüzde 83'ü kamunun yabancı yatırımları teşvik etme önceliğini güneşe, yüzde 76'sı ise rüzgar enerjisine vermesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 66'sı Türkiye'de uzun vadede yenilenebilir enerji yatırımlarının ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını, yüzde 62'si su ve hava kirliliğini önleyeceğini ve yüzde 57'si de iklim değişikliğiyle mücadeleye olumlu etki edeceğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 56'sı kömür yatırımlarının hava ve su kirliliğini artırdığını, yüzde 46'sı da iklim değişikliğini hızlandırdığını kaydetti.

- "Yenilenebilirdeki olumlu algıya şaşırmamak gerekir"

Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Telemcioğlu da konuya ilişkin yaptığı AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin doğal hayatı olumsuz etkilemeye başladığını ve bu durumun yenilenebilir enerjideki farkındalığı artırdığını söyledi.

Güneş enerjisinin en popüler yenilenebilir kaynağı olduğunu kaydeden Telemcioğlu, "Yabancı yatırımların fosil yakıtlara yapılması toplumda olumsuz algılanırken, yenilenebilir enerjiye yapılmasının olumlu karşılanmasına şaşırmamak gerekir. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımın sadece çevre veya istihdam açısından önemli değil, aynı zamanda ekonominin geleceği açısından, doğal gaz ithalatını önlemesi ve cari açığın kapanmasına sağladığı katkı açısından da önemlidir." dedi.

Doğal Kaynakları Koruma Konseyi Çin Programı İklim ve Enerji Kıdemli Danışmanı Dr. Yang Fuqiang da Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok zengin olduğunu ve aktif bir şekilde bu alana yatırım yaptığını dile getirdi.

Çin'in de Türkiye gibi yenilenebilir enerjiyi geleceğin enerjisi olarak gördüğünü belirten Fuqiang, şöyle konuştu:

"Çin'in yenilenebilir enerji teknolojileri daha gelişmiş ve üretim maliyetleri çok düşük. Çin'in özellikle yenilenebilir enerjide Türkiye ile iş birliği yapabileceğini düşünüyorum. Çin, Türkiye'de yenilenebilir enerji ekipman üretimini destekleyebilir ve iş ortaklıkları yoluyla Çin teknolojisini Türkiye'ye tanıtabilir. Ayrıca, Türkiye'de yenilenebilir enerji proje geliştirme alanına da yatırım yapılabilir. Teknoloji, iş modelleri, yatırımlar ve planlar konusunda derin bir iş birliği olduğunda, enerji tasarrufu ve çevreyi koruma adına da büyük bir potansiyelden bahsedebiliriz."

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