Yabancıya konut satışında en yüksek nisan rakamları görüldü

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Yabancıların nisan ayında satın aldığı 3 bin 720 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi nisan rakamı oldu.

Yılın ilk çeyreğindeki güçlü seyrini nisan ayında da devam ettiren yabancılara konut satışı, ilk dört ayda 13 bin 338 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-nisan döneminde 7 bin 341 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 82'lik artışa işaret etti.

Bu yılın nisan ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artış göstererek 2 bin 43'ten 3 bin 720'ye yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi nisan rakamları görüldü.

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken en çok tercih ettiği il olmayı sürdürüyor. Geçen yılın nisan ayında İstanbul'dan 676 konut satın alan yabancılar, yeni yılın nisan ayında bin 839 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, nisanda geçen yılın aynı aynında göre yüzde 172 artış kaydetti.

Antalya, satılan 676 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 210 konutla Ankara, 201 konutla Bursa, 142 konutla Yalova ve 100 konutla Trabzon takip etti.