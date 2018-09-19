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Yabancıya konut satışında rekor bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 14:12 | Son Güncelleme

250 bin dolarlık konut alan yabancılara vatandaşlık verilmesinin önü açıldı.

Yabancıya konut satışında rekor bekleniyor

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) - 250 bin dolarlık konut alan yabancılara vatandaşlık verilmesinin önü açıldı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan NEF Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, bu kararla yabancıya konut satışında rekor ciro ve rekor satış gelebileceğini söyledi.

Konut satışları hız kesince, devlet sektöre hareket getirmek için bu yıl içinde ikinci kez devreye girdi ve geçtiğimiz ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Emlak Konut öncülüğünde“Türkiye İçin Kazanç Vakti” sloganıyla bir kampanya başlatıldı.

31 Ekim'e kadar sürecek ve tüm Türkiye'de 100 bin konutluk yüzlerce projenin dahil olduğu kampanya hakkında açıklamada bulunan gayrimenkul sektörünün öncülerinden NEF'in Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, "Bu sene inşaat sektöründe yaz aylarının verdiği sektörel bir yavaşlama vardı. Eylül ayı itibariyle Emlak Konut öncülüğünde yepyeni bir kampanya başlatıldı. Bu oldukça avantajlar içeren bir kampanya. Şu an konut kredisi faiz oranları yüzde 2'nin üzerinde. Bu da konut almak isteyenlerin beklemesine neden oluyor. 2 ve üzerindeki konut faiz oranları algısal olarak yüksek faiz oranları. Emlak Konut'un öncülüğünde başlayan bu kampanya ile faiz oranları 0.98'e çekilmiş durumda. Şirket bünyesinde 120 aya kadar, faizlerde 0.98 oranında kredili vadelendirme yapılabiliyor. Aynı zamanda yüzde 10'luk bir indirim de söz konusu. Bu da uzun süredir alım yapmak isteyen müşteriler için oldukça iyi bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"Kampanyanın çok önemli bir avantajı daha var" diyerek sözlerine devam eden Çelik, "Son zamanlarda döviz, yükseliş trendinde. Ev almak isteyenler elindeki döviz ile peşinatı ödemek isterlerse ileride yaşanacak döviz artışına karşı korumalı bir yatırım yapmış oluyorlar. Döviz artışı kadar tutar, daha sonraki taksitlerinden düşürülerek indirim olarak onlara sunuluyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖVİZ GİRDİSİ"

Konut satışlarını arttırmak adına inşaat sektörünün uzun zamandır talep ettiği yabancıya vatandaşlık verilmesi konusundaki yasal düzenleme yapıldı. "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Buna göre, en az 1 milyon Amerikan Doları tutarında taşınmazın tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alınması hükmü yönetmelikle değiştirildi. 250 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında taşınmazı satın alan yabancılar bu haktan yararlanabilecek.

Bu kararı 'Türkiye için önemli bir döviz girdisi' olarak yorumlayan Çelik, geçen sene yabancıya toplamda 22 bin konut satıldığını ve bundan da 4.6 milyar dolar gelir elde edildiğini belirtti. 2017 yılında bir yabancının ev almak için ortalama 206 bin dolar ödediğini ifade eden Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılın ilk sekiz ayında yabancıya satışlarda 18 bin rakamlarına ulaşıldı. Ortalama konut fiyatı da 175 bin ila 200 bin dolar bandına oturdu. Yabancıya sunulan vatandaşlığın 250 bin dolara indirilmesi daha nitelikli yatırımcıların Türkiye'ye gelmesini sağlayacak. Ayrıca şu an 200 bin dolar olan ortalama konut alımı yerine 250 bin dolar bandında bir alıma yükselecek. Bu vatandaşlık hakkından yararlanmak isteyeceklerdir. O yüzden yabancıların harcama kapasitesinin 250 bin dolara kadar çıkacağını ve döviz girdisinin artacağını öngörüyoruz. Yabancıya konut satışında çok ciddi bir büyüme söz konusu. Sadece bu sene geçtiğimiz yıla göre yüzde 38 büyüme söz konusu. O anlamda yabancıya konut satışında rekor ciro ve rekor satışları göreceğimizi düşünüyorum."

NEF'TEN KONUTTA İNDİRİM KAMPANYASINA 4 PROJE İLE DESTEK

NEF olarak son 4 yılın konut satışında lider olduklarını kaydeden Çelik, "Bu anlamda her zaman yeni projeler yapmaya ve tüketicilerin karşısına farklı tekliflerle çıkmaya gayret ediyoruz. Şu an Emlak Konut öncüğünde başlayan kampanyada dört ayrı projemiz ile yer alıyoruz. Bunlar, NEF Bahçelievler, NEF Basın Express, NEF Çekmeköy ve Nef Reserve Kandilli projelerimiz. Şirket bünyesinde 120 aya kadar 0.98 oranında vade ve yüzde 10 indirim avantajımız var. Aynı zamanda dövizini bozdurup peşinatını ödeyenlere de dövize karşı korumalı yatırım modeli gibi uygulamalarımız devam ediyor" diye açıklamada bulundu.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Yabancıya konut satışında rekor bekleniyor

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