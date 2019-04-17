Yabancıya konut satışında tarihin en iyi ilk çeyrek rakamları görüldü

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Yabancıların yılın ilk çeyreğinde satın aldığı 9 bin 618 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi birinci çeyrek rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yeni yıla hızlı başlayan, şubat ve mart aylarında da bunu sürdüren yabancılara konut satışı, ilk üç ayda 9 bin 618 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-mart döneminde 5 bin 298 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 81,5'lik artışa işaret etti. Bu yılın mart ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,3 artış göstererek bin 827'den 3 bin 129'a yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi ilk çeyrek ve mart ayı rakamları görüldü.

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sıradaki yerini koruyor. Geçen yıl mart ayında İstanbul'dan 556 konut satın alan yabancılar, bu yılın mart ayında bin 520 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, martta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 173,4 artış gösterdi.

Antalya, satılan 626 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 173 konutla Ankara, 121 konutla Bursa, 110 konutla Yalova ve 104 konutla Sakarya izledi.