FİNANS

Yabancıya konut satışında tarihin en iyi ilk çeyrek rakamları görüldü

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 11:48 | Son Güncelleme

Yılın ocak-mart dönemindeki 9 bin 618 adet konut satışı, yabancıya satışta tarihin en iyi birinci çeyrek rakamı olarak kayıtlara geçti - Yabancılar İstanbul'da ilk üç ayda 4 bin 321 konut satın aldı - Iraklılar, ocak-mart döneminde bin 781 konut satın alarak, liderliğini sürdürdü - Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Melih Tavukçuoğlu: - "Yabancıya konut satışında bu yıl 50 bin konut bandını rahatlıkla görebileceğimizi düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Yabancıların yılın ilk çeyreğinde satın aldığı 9 bin 618 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi birinci çeyrek rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yeni yıla hızlı başlayan, şubat ve mart aylarında da bunu sürdüren yabancılara konut satışı, ilk üç ayda 9 bin 618 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-mart döneminde 5 bin 298 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 81,5'lik artışa işaret etti. Bu yılın mart ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,3 artış göstererek bin 827'den 3 bin 129'a yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi ilk çeyrek ve mart ayı rakamları görüldü.

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sıradaki yerini koruyor. Geçen yıl mart ayında İstanbul'dan 556 konut satın alan yabancılar, bu yılın mart ayında bin 520 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, martta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 173,4 artış gösterdi.

Antalya, satılan 626 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 173 konutla Ankara, 121 konutla Bursa, 110 konutla Yalova ve 104 konutla Sakarya izledi.

Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il İstanbul oldu. İstanbul'un yüzde 158,2 artışla Ankara ve yüzde 55,2 yükselişle Sakarya takip etti.

Yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı ilk 10 il incelendiğinde, Trabzon'da geçen yılın mart ayına göre yabancıya konut satışında yüzde 63,4'lük düşüş yaşanması dikkati çekti.

Yılın ilk çeyreği incelendiğinde İstanbul'da 4 bin 321, Antalya'da bin 899, Ankara'da 561, Bursa'da 490, Yalova'da 410, Sakarya'da 319, Mersin'de 210, Samsun'da 196, Trabzon'da 155 ve İzmir'de 134 adet konutun yabancılara satıldığı görüldü.

- Iraklılar liderliği sürdürüyor

Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini korudu. Geçen yılın mart ayında 348 konut satın alan Iraklılar, bu yılın mart ayında 548 konutun sahibi oldu.

Iraklıları, 334 konutla İranlılar, 189 konutla Suudiler, 156 konutla Ruslar ve 150 konutla Afganlar takip etti.

Mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla konut satışlarının en fazla arttığı ülke yüzde 500 ile İsrail olurken, bu ülkeyi yüzde 457 ile Filistin ve yüzde 446 ile Cezayir izledi.

Bu yılın ocak-mart döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde Iraklılara bin 781, İranlılara 946, Ruslara 587, Afganlara 507 ve Suudilere 440 adet konut satışı gerçekleştirildi.

- "Yabancıya konut satışında 2019'da rekor kıracağız"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, 2019 yılına bir önceki yıla oranla yüzde 30'lara varan ciddi bir konut satışı düşüşüyle başladıklarını anımsattı.

Mart ayı verilerinin yine yüzde 5'lik azalış gösterdiğini ancak ilk iki ay baz alındığında konut satışlarında bir artış ve düşüşün kapandığını söyleyen Tavukçuoğlu, "Mart ayıyla birlikte düğün sezonunun açıldı. Konut fiyatlarına uzun zamandan beri zam yapılmadı. Krediden ziyade markalı büyük konut projelerin cazip kampanyalarıyla bir toparlanma sürecine girmiş bulunuyoruz. Ancak 2019 yılını geçtiğimiz yıla göre bir miktar daha az kapatmış olacağız. Unutmamak gerekiyor ki, Türkiye çok genç bir nüfusa sahip ve barınma temel ihtiyaç." diye konuştu.

Tavukçuoğlu, 2020 yılından itibaren sektörün yeniden atağa geçeceğini öngördüklerini söyledi.

Bu süreçte Anadolu'daki konut projelerinin, yurt dışındaki projeler ve yabancıya konut satışının ön plana çıkacağına dikkati çeken Tavukçuoğlu, "Yabancıya konut satışının her ay giderek artması, 2019 yılında yeni bir rekor kıracağımızı gösteriyor. Türkiye hem konut fiyatları hem tarihi ve doğal güzellikleriyle yabancılar için büyük bir avantaj sunuyor. Yabancıya konut satışında bu yıl 50 bin konut bandını rahatlıkla görebileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İllere göre yabancılara yapılan konut satış adetleri şöyle:

İL Mar.18 Mar.19 Ocak-Mart 2018 Ocak-Mart 2019 İstanbul 556 1.520 1.705 4.321 Antalya 446 626 1.288 1.899 Ankara 67 173 208 551 Bursa 109 121 404 490 Yalova 89 110 263 410 Sakarya 67 104 162 319 Mersin 49 71 128 210 Samsun 53 54 126 196 Trabzon 134 49 287 155 İzmir 36 44 82 134 Diğer iller 221 257 645 933 TOPLAM 1.827 3.129 5.298 9.618

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