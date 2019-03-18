FİNANS

Yabancıya konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 12:34 | Son Güncelleme

Yılın ikinci ayındaki 3 bin 321 adet konut satışı, yabancıya satışta tarihin en iyi şubat ayı rakamı olarak kayıtlara geçti - Yabancılar İstanbul'da iki ayda 2 bin 801 konut satın alırken, İstanbul en çok tercih edilen il konumunu sürdürüyor - Iraklılar, ocak-şubat döneminde bin 233 konut satın aldı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Yabancıların yılın ikinci ayında satın aldığı 3 bin 321 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi şubat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan ve şubat ayında da bunu devam ettiren yabancılara konut satışı, ilk iki ayda 6 bin 489 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-şubat döneminde 3 bin 471 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 87'lik artışa işaret etti.

Bu yılın şubat ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92,1 artış göstererek bin 729'dan 3 bin 321'e yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü.

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sırayı koruyor. Geçen şubat ayında İstanbul'dan 604 konut satın alan yabancılar, yeni yılın şubat ayında bin 440 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, şubatta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 138,4 artış kaydetti.

Antalya, satılan 672 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 196 konutla Ankara, 192 konutla Bursa, 138 konutla Yalova ve 80 konutla Sakarya takip etti.

Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il ise yüzde 180 ile Ankara oldu. Ankara'yı yüzde 138,4 artışla İstanbul ve yüzde 97,3 yükselişle Mersin izledi.

Yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı ilk 10 il incelendiğinde, Trabzon'da geçen yılın şubat ayına göre yabancıya konut satışında yüzde 26,8'lik düşüş yaşanması dikkati çekti.

Yılın ocak-şubat dönemi incelendiğinde İstanbul'da 2 bin 801, Antalya'da bin 273, Ankara'da 378, Bursa'da 369, Yalova'da 300 ve Sakarya'da 215 adet konutun yabancılara satıldığı görüldü.

Yabancılara konut satışında 100 sınırını aşan iller sırasıyla 142 adetle Samsun, 139 adetle Mersin, 110 adetle Muğla ve 106 adetle Trabzon oldu.

- İki ayda Iraklılara konut satışı bini geçti

Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini korudu. Geçen yılın şubat ayında 308 konut satın alan Iraklılar, bu yılın şubat ayında 628 konutun sahibi oldu.

Iraklıları, 307 konutla İranlılar, 236 konutla Ruslar, 166 konutla Afganlar ve 1150 konutla Kuveytliler takip etti.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla konut satışlarının en fazla arttığı ülke yüzde 376,7 ile Yemen olurken, bu ülkeyi yüzde 171,7 ile Ürdün ve yüzde 151,6 ile İran izledi.

Bu yılın ocak-şubat döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde Iraklılara bin 233, İranlılara 612, Ruslara 431, Afganlara 357 ve Kuveytlilere 280 adet konut satışı gerçekleştirildi.

İllere göre yabancılara yapılan konut satış adetleri şöyle:

İller Şub.18 Şub.19 Ocak-Şubat 2018 Ocak-Şubat 2019 İstanbul 604 1.440 1.149 2.801 Antalya 415 672 842 1.273 Ankara 70 196 141 378 Bursa 134 192 295 369 Yalova 84 138 174 300 Sakarya 44 80 95 215 Mersin 37 73 79 139 Samsun 37 64 73 142 Muğla 38 59 79 110 Trabzon 71 52 153 106 Diğer İller 195 355 391 656 TOPLAM 1.729 3.321 3.471 6.489Geçmiş şubat aylarında yabancılara konut sayış adetleri şöyle:

Dönem Satılan konut sayısı Şub.13 716 Şub.14 1.071 Şub.15 1.369 Şub.16 1.585 Şub.17 1.306 Şub.18 1.729 Şub.19 3.321

Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler
KKTC turizmi de düğün yapıyor, Ada’ya düğün için akın varKKTC turizmi de düğün yapıyor, Ada’ya düğün için akın var
The Digital Exchange’den AVM’lere özel dijital pazarlama platformuThe Digital Exchange’den AVM’lere özel dijital pazarlama platformu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul konut satışı yabancıya konut satışı

En Çok Okunan Haberler

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

Altında gözler bu verilerde!

Altında gözler bu verilerde!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı

TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı

KKTC turizmi de düğün yapıyor, Ada’ya düğün için akın var

KKTC turizmi de düğün yapıyor, Ada’ya düğün için akın var

The Digital Exchange’den AVM’lere özel dijital pazarlama platformu

The Digital Exchange’den AVM’lere özel dijital pazarlama platformu

PİYASALAR

PİYASALAR

Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)

Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.