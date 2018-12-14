"Yabancıya satışta yılı 6 milyar dolar ile kapatacağız"

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, yabancıya gayrimenkul satışına ilişkin, "Bu yılı 6 milyar dolar satış ile kapatacağız ama 2019 hedefimiz, 10 milyar dolarlık satış." dedi.

Yetgin, GYODER ve Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) desteğiyle Baymak ana sponsorluğunda düzenlenen "Real Estate Stars (Gayrimenkulün Yıldızları)" ödül töreninde yaptığı konuşmada, Afrika'da çok büyük pazarlar olduğunu söyledi.

Ekim ayı içerisinde yabancıya 6 bin satış yaptıklarını belirten Yetgin, "Bu yılı 6 milyar dolar satış ile kapatacağız ama 2019 hedefimiz, 10 milyar dolarlık satış." dedi.

Türkiye'nin gayrimenkul ihtiyacının yılda 1 milyon 300 bin civarında devam ettiğini, bu talebin süreceğini, orta ve uzun vadeye bakmak gerektiğini ifade eden Yetgin, güçlü devletlerin uzun vadeli düşündüğünü, bugüne odaklanmadığını, bu anlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2023 ve 2071 hedeflerinin çok önemli olduğunu vurguladı.