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"Yabancıya satışta yılı 6 milyar dolar ile kapatacağız"

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 12:20 | Son Güncelleme

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin: - "(Yabancıya) Bu yılı 6 milyar dolar satış ile kapatacağız ama 2019 hedefimiz, 10 milyar dolarlık satış" - "Türkiye'nin gayrimenkul ihtiyacı yılda ortalama 1 milyon 300 bin civarında devam etmekte" - TMB Başkanı Mithat Yenigün: - "Tüm zorluklara rağmen 2019 yılına umutla girmek en büyük arzumuzdur"

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, yabancıya gayrimenkul satışına ilişkin, "Bu yılı 6 milyar dolar satış ile kapatacağız ama 2019 hedefimiz, 10 milyar dolarlık satış." dedi.

Yetgin, GYODER ve Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) desteğiyle Baymak ana sponsorluğunda düzenlenen "Real Estate Stars (Gayrimenkulün Yıldızları)" ödül töreninde yaptığı konuşmada, Afrika'da çok büyük pazarlar olduğunu söyledi.

Ekim ayı içerisinde yabancıya 6 bin satış yaptıklarını belirten Yetgin, "Bu yılı 6 milyar dolar satış ile kapatacağız ama 2019 hedefimiz, 10 milyar dolarlık satış." dedi.

Türkiye'nin gayrimenkul ihtiyacının yılda 1 milyon 300 bin civarında devam ettiğini, bu talebin süreceğini, orta ve uzun vadeye bakmak gerektiğini ifade eden Yetgin, güçlü devletlerin uzun vadeli düşündüğünü, bugüne odaklanmadığını, bu anlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2023 ve 2071 hedeflerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Yetgin, "Bizim en büyük problemlerimizden birisi, maalesef günü kurtarmak. Biz bu yaklaşımı sergileyince maalesef gün çabuk geçiyor, sorunlar birikiyor, halının altına süpürüyoruz. Hayatın her alanında planlama yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

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- "Türkiye ekonomisinin bu zorlu süreci atlatacağına inancımız tam"

TMB Başkanı Mithat Yenigün de Türkiye'nin 2017 yılında küresel gidişata da paralel olarak artan dış talep ve ekonomiyi destekleyici önlemler sonucu yüzde 7,4 büyüme sergilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Büyüme hızlanırken ekonomimizin yapısal özellikleri nedeniyle cari açık, enflasyon, istihdam, dış borç stoku gibi göstergelerde ise kırılganlıklarımız artmıştır. Dünyada artan jeopolitik riskler, gelişmiş ülke merkez bankalarının politika değişiklikleri, ticaret ve enerji savaşlarının sancıları gibi unsurların ülkemizin ekonomik ve politik kırılganlıklarına eklenmesiyle 2018 yılı, gerek ekonomimiz gerekse inşaat sektörümüz açısından son derece zorlu geçmiştir."

Yenigün, hükümetin, 30 Haziran 2018'den önce ihalesi yapılan ve devam etmekte olan yapım işi sözleşmelerinin 60 gün içerisinde yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile tasfiye edilmesine veya devredilmesine olanak sağlamaya hazırlandığını bildirdi.

Tüm zorluklara rağmen 2019 yılına umutla girmenin en büyük arzuları olduğunu dile getiren Yenigün, "Daha önce gücünü kanıtlamış Türkiye ekonomisinin bu zorlu süreci atlatacağına inancımız tamdır. Bu çerçevede ekonomimizde kısa soluklu kampanya ve teşvikler yerine ihtiyaç duyulan kalıcı önlemler ile yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesi ve güven ortamının muhafaza edilmesi gerekmektedir. Böylelikle orta ve uzun vadede genel ekonomiyle birlikte inşaat sektöründe de sürdürülebilir büyüme desteklenecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Real Estate Stars (Gayrimenkulün Yıldızları)" ödüllerine layık görülen şirketlere ödülleri verildi.

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Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Ba Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün

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