"Yağ biberi"nde üretim ve fiyatlar yüz güldürüyor

"Biberimiz aroması ve kalitesiyle çok tercih ediliyor. Bu yıl rekolte ve kalite güzel. Her geçen yıl daha iyiye gidiyoruz. Biberlerimiz çok güzel ancak hallere ve pazarlara göndermekte biraz sıkıntı yaşıyoruz. Aslında pazara çıkması gereken malı salça ve ketçap fabrikalarına gönderiyoruz. Bu da bizim gelirimizi düşürüyor."

Şendere, bu yıl 100 bin ton kapya biberi rekoltesi beklediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

- "Renk, kalitesi ve raf ömrü bakımından çok tercih ediliyor"

"Yağ biberi", "salçalık biber" ve "kırmızı biber" olarak da bilinen kapya biberi 1,50 liradan salça fabrikalarına, 1,80 liradan da Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki hallere gönderiliyor.

Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçesini kapsayan 32 bin dekar arazide ekilen kırmızı biberden bu yıl yaklaşık 100 bin ton ürün bekleniyor.

Karacabey Ovası'nda hasadın 10 Ekim'e kadar devam edeceğini belirten Şendere, "Biberimizi salça, ketçap ve dondurulmuş gıda fabrikalarına kilogramı 1,50 lira, hallere ise 1,80 liradan veriyoruz. Burada üretilen kapya biberi renk, kalitesi ve raf ömrü bakımından çok tercih ediliyor." diye konuştu.

- "Yemeklere tat veren biberleri yetiştirdiğimiz için gururluyuz"

Sazlıca Mahallesi üreticilerinden Ali Rıza Kartal da yağ biberinin bu yörenin vazgeçilmez ürünleri arasında yer aldığını ifade etti.

Bu yıl 45 dönüm arazide yağ biberi ürettiğini dile getiren Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim tarlamda rekolte geçen yıla göre aynı gibi. Türkiye'nin en kaliteli biberleri burada yetişir. Bunu ben değil, alıcılar söylüyor. Ürettiğimiz biberler Türkiye'nin salça fabrikalarına gidiyor. Dolayısıyla fabrikalardan da dünyaya yayılıyor. Yemeklere tat veren biberleri yetiştirdiğimiz için gururluyuz. Fiyatlara geçen yıla göre yüzde 40-50 oranında arttı. Rekolte iyi fiyatlardan da şimdilik memnunuz. Fiyatlar arttı ancak masraflarımız da geçen yıla göre çok arttı."

