FİNANS

"Yağ biberi"nde üretim ve fiyatlar yüz güldürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Karacabey Ovası'nda yetiştirilen "yağ biberi", "salçalık biber" ve "kırmızı biber" olarak da bilinen kapya biberinde kalite, verim ve fiyatlar üreticiyi mutlu etti - Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili İsmail Şendere: - "Biberimiz aroması ve kalitesiyle çok tercih ediliyor. Bu yıl rekolte ve kalite güzel. Her geçen yıl daha iyiye gidiyoruz"

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin önemli kapya biberi üretim merkezlerinden Bursa'nın Karacabey Ovası'nda bu yıl verim ve fiyatlar üreticinin yüzünü güldürüyor.

Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçesini kapsayan 32 bin dekar arazide ekilen kırmızı biberden bu yıl yaklaşık 100 bin ton ürün bekleniyor.

"Yağ biberi", "salçalık biber" ve "kırmızı biber" olarak da bilinen kapya biberi 1,50 liradan salça fabrikalarına, 1,80 liradan da Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki hallere gönderiliyor.

Ürün fiyatları geçen yıla göre yüzde 50 arttı.

- "Renk, kalitesi ve raf ömrü bakımından çok tercih ediliyor"

Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili İsmail Şendere, AA muhabirine, Mustafakemalpaşa ilçesi çiftçileriyle beraber 32 bin dekar alanda üretim yaptıklarını söyledi.

Şendere, bu yıl 100 bin ton kapya biberi rekoltesi beklediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Biberimiz aroması ve kalitesiyle çok tercih ediliyor. Bu yıl rekolte ve kalite güzel. Her geçen yıl daha iyiye gidiyoruz. Biberlerimiz çok güzel ancak hallere ve pazarlara göndermekte biraz sıkıntı yaşıyoruz. Aslında pazara çıkması gereken malı salça ve ketçap fabrikalarına gönderiyoruz. Bu da bizim gelirimizi düşürüyor."

Karacabey Ovası'nda hasadın 10 Ekim'e kadar devam edeceğini belirten Şendere, "Biberimizi salça, ketçap ve dondurulmuş gıda fabrikalarına kilogramı 1,50 lira, hallere ise 1,80 liradan veriyoruz. Burada üretilen kapya biberi renk, kalitesi ve raf ömrü bakımından çok tercih ediliyor." diye konuştu.

- "Yemeklere tat veren biberleri yetiştirdiğimiz için gururluyuz"

Sazlıca Mahallesi üreticilerinden Ali Rıza Kartal da yağ biberinin bu yörenin vazgeçilmez ürünleri arasında yer aldığını ifade etti.

Bu yıl 45 dönüm arazide yağ biberi ürettiğini dile getiren Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim tarlamda rekolte geçen yıla göre aynı gibi. Türkiye'nin en kaliteli biberleri burada yetişir. Bunu ben değil, alıcılar söylüyor. Ürettiğimiz biberler Türkiye'nin salça fabrikalarına gidiyor. Dolayısıyla fabrikalardan da dünyaya yayılıyor. Yemeklere tat veren biberleri yetiştirdiğimiz için gururluyuz. Fiyatlara geçen yıla göre yüzde 40-50 oranında arttı. Rekolte iyi fiyatlardan da şimdilik memnunuz. Fiyatlar arttı ancak masraflarımız da geçen yıla göre çok arttı."

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Biber bursa kapya

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