FİNANS

"Yağışlar azalırken verdiği zarar artıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 16:17 | Son Güncelleme

TZD Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş: - "Tarım, mera ve orman alanlarının korunması, iklim değişikliğiyle uyum açısından büyük önem taşıyor" - "Yağışlar aslında artmayıp azalmakta ancak verdikleri zarar artmaktadır"

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, tarım, mera ve orman alanlarının korunmasının iklim değişikliğiyle uyum açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Yağışlar aslında artmayıp azalmakta ancak verdikleri zarar artmaktadır." ifadesini kullandı.

Demirtaş, yazılı açıklamasında, Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Benzer sel felaketlerinin yılın başından itibaren birçok bölgede yaşandığına işaret eden Demirtaş, buna bağlı olarak tarım ürünlerinde rekolte düşüşleri meydana geldiğini bildirdi.

Demirtaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün raporuna göre, mayısta yağışların geçen yıla göre tüm bölgelerde önemli ölçüde azaldığına işaret ederek, "Rapora göre, yağışlar ülke genelinde normalin ve geçen yıl ortalamasının altında gerçekleşti. Türkiye genelinde mayıs ayı yağış ortalaması 35,4 milimetre oldu. Oysa normali 49,3 milimetredir. Geçen yıl yağış ortalaması 88,6 milimetre seviyesindeydi. Yağışlarda normale göre yüzde 28 ve geçen yıla göre yüzde 60 azalma var." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) verilerine de değinen Demirtaş, gelecek yıllarda Türkiye'nin güneydoğu ve doğu bölgelerinde yüzde 20-40, iç ve batı bölgelerinde ise yüzde 40'ı aşan yağış azalmasının öngörüldüğüne dikkati çekti. Bu noktada, tarım, mera ve orman alanlarının korunmasının iklim değişikliğiyle uyum açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Demirtaş, şunları kaydetti:

"Yağışlar aslında artmayıp azalmakta ancak verdikleri zarar artmaktadır. Bunun nedenlerini genel ve özel olarak ikiye ayırabiliriz. Genelde, tüm dünyada yaşanan küresel ısınma sonucu iklim olayları dengesizleşmekte, iklimsel değişimlere bağlı olarak doğal felaketlerin sayısı artmaktadır. Bunun en açık örneklerinden biri son yıllarda ülkemizde sıklıkla görülmeye başlanan hortum olaylarıdır. Özelde ise yaşanan bu gelişmeler karşısında doğayı koruma önlemlerini sıkılaştırmak yerine tam aksi yönde uygulamaların artmasıdır. Özellikle ormanların mermer ocakları ve madenler başta olmak üzere sınai faaliyetlere açılarak yok edilmesi, dere yataklarının aynı mantıkla HES'lerle tahrip edilmesi, ormanlar ve akarsular arasında binlerce yıl boyunca kurulmuş olan dengelerin bozulmasıdır."

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntüSırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
Yabancıların hisse portföyü azaldı, DİBS portföyü arttıYabancıların hisse portföyü azaldı, DİBS portföyü arttı
20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Demirtaş Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketi TZD

En Çok Okunan Haberler

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Bakan'dan çifte burs müjdesi: 4 bin 500 TL ödenecek

Bakan'dan çifte burs müjdesi: 4 bin 500 TL ödenecek

Hobi olarak başladı, şimdi paraya para demiyor!

Hobi olarak başladı, şimdi paraya para demiyor!

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Dolarda düşüş hızlandı

Dolarda düşüş hızlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Yabancıların hisse portföyü azaldı, DİBS portföyü arttı

Yabancıların hisse portföyü azaldı, DİBS portföyü arttı

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Rolls-Royce Siemens’in eAircraft işletmesini satın aldı

Rolls-Royce Siemens’in eAircraft işletmesini satın aldı

Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri "değişmek" ve "dönüşmek"

Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri "değişmek" ve "dönüşmek"

Borsa İstanbul’da kurumsal raporlama ve yatırımcı beklentileri konuşuldu

Borsa İstanbul’da kurumsal raporlama ve yatırımcı beklentileri konuşuldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.