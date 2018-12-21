Yağışlar havuç üreticisini sevindirdi

HÜSEYİN YILDIZ - Havuç üretiminin yoğun yapıldığı yerler arasında bulunan Hatay'da bu yıl bol yağış olması ürün kalitesi ve verimini artırırken, tarlada 1,10 lira olan kilogram fiyatı da üreticiyi memnun etti.

Kentin havuç üretim merkezi konumunda yer alan Kırıkhan ilçesinde hasat heyecanı yaşanıyor. Erken saatlerde çamurlu tarlaların yollarını tutan tarım işçileri havuçların söküm işlemlerini yapıyor. Daha sonra kadınlar tarafından sapları kopartılan ürünler yıkanıp temizlenmesinin ardından paketleniyor. İşçilerin yoğun emeğiyle satışa hazır hale getirilen ürünler talep gelen kentlere gönderiliyor.

Kırıkhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Temizkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yetiştirilen havuçların tadı ve aromasıyla beğeni topladığını söyledi.

Kentte 20 bin dönüm alanda sofralık havuç yetiştirildiğini aktaran Temizkan, 10 bin dönüme yakın arazide de siyah havuç üretildiğini ifade etti.

Temizkan, şu an sofralık havucun hasat döneminde olunduğunu belirterek, hava şartlarının bu yıl üretici lehine geliştiğini kaydetti.