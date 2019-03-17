FİNANS

Yağışlar, sulu tarım alanlarında hububat ekimini olumsuz etkiledi

FİNANS HABERLERİ  | 17.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli tahıl merkezinden Şanlıurfa'da bu yıl ekim zamanına denk gelen aşırı yağışlar, sulu tarım yapılan alanlarda çiftçileri, zor durumda bıraktı - Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu: - "Bu yıl sulu tarımın yapıldığı bölgelerde hububat ekim alanında yüzde 20 düşüş bekliyoruz. Çiftçilerimiz, yağmurdan dolayı tarlasına giremedi ve ekim yapamadı" - Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu: - "Her yıl çiftçiler 'yağış yok' diye yağmur duasına çıkarken, bu yıl fazla yağışa üzüldü. Buğday ekimi, pamuk ve mısır hasadı tamamlanmadan başlayan ve ara vermeden devam eden yağışlar, çiftçileri mağdur etti"

YASİN DİKME - Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da bu yıl ekim dönemine denk gelen aşırı yağışlar, sulu tarım alanlarında üretim yapan çiftçileri, zor durumda bıraktı.

Kentte, son aylarda etkili olan yağışlar nedeniyle, pamuk ve mısır hasadı zamanında yapılamazken, yağışlar buğday, arpa ve mercimek ekimini ise olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene yağış bakımından bereketli bir yıl yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık 20 yılın en yağışlı dönemini geçirdiklerini belirten Eyyüpoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yaşıma kadar böyle bir bereketli bir yağış dönemi görmedim. Tarlalarımız ağaçlarımız suya doydu. Özellikle hububat üreticimiz, yağışlar nedeniyle ekimlerini yapamadı. Sulu alanlar da çok olumsuz etkilendi. Bu yıl sulu tarımın yapıldığı bölgelerde hububat ekim alanında yüzde 20 düşüş bekliyoruz. Çiftçilerimiz, yağmurdan dolayı tarlasına giremedi ve ekim yapamadı. Yağış nedeniyle hububat ekimini yapamayan çiftçilerimiz, tarlalarını pamuk için hazırlamaya başladı. İnşallah gelecek ay tarlalarımızın ekimine başlayacağız. Bu yıl hububat ekim alanı azaldığı için pamukta ekim alanında yüzde 20'den fazla artış bekliyoruz. Sulu tarımın yapıldığı yerler yağıştan olumsuz etkilenirken, kuru tarımın yapıldığı alanlarda hububat veriminde rekor bekliyoruz. Bu yıl yağışlar kuru tarıma çok yaradı."

- "Bu yıl yağışlar Karadeniz iklimini andırdı"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu da, bu yıl ekim ve hasat sezonuna denk gelen yoğun yağışların, çiftçilerin tarlaya girmesine engel olduğunu söyledi.

Çiftçilerin özellikle mısır ve pamukta hasadın zamanında yapılamadığı için, ürün kalitesi ve veriminde azalma meydana geldiğini ifade eden Çullu, "Bu yıl erken başlayan uzun süreli yağışlar tahıl ekimini engellerken, pamuk ve mısır hasadının da yapılmasına izin vermedi. Ekim ayı sonundan başlayıp şubat ayına kadar ara vermeden devam eden yağışlar adeta Karadeniz iklimini andırdı." diye konuştu.

Aşırı yağışın çiftçiyi mağdur ettiğini dile getiren Çullu, şunları kaydetti:

"Her yıl çiftçiler 'yağış yok' diye yağmur duasına çıkarken, bu yıl fazla yağışa üzüldü. Buğday ekimi, pamuk ve mısır hasadı tamamlanmadan başlayan ve ara vermeden devam eden yağışlar, çiftçileri mağdur etti. Birçok çiftçi mısırını, kasımda hasat etmesi gerekirken, ocak ayı sonunda ancak toplayabildi. Ülke pamuğunun yaklaşık yüzde 50'sine yakınını üreten Şanlıurfa'daki çok sayıdaki çiftçinin pamuğu tarlada kaldı. 2018 yılında Şanlıurfa'da rekor bir üretim beklenirken, tarlada kalan pamuk nedeniyle rekolte tahminin altına düştü. Buğdayını eken çiftçiler düşen fazla yağışa sevinirken, buğdayını aşırı yağışlar nedeniyle ekemeyen çiftçilerin bir kısmı geç de olsa ekimlerini ocak ve şubat aylarında yapmaya çalıştı."

Çullu, nisan ayında düzenli yağışların olması durumunda buğday rekoltesinin normal seviyelerde olmasını beklediklerini de ifade etti.

Türkiye'de mercimeğin yüzde 36'sının, buğdayın yüzde 8'inin, arpanın ise yüzde 11'inin üretildiği Şanlıurfa'da, yaklaşık 6 milyon 393 bin 49 dekar alanda hububat tarımı yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi Şanlıurfa tarım tarla yağış Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu

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