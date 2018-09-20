İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Tağşiş konusunun ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu ortadadır. Bu konuda bizim üzerimize düşen, gerekeni yapmak ve çalışmaları hızlandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'nden (BYSD) yapılan açıklamaya göre, Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede'nin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Açıklamada, konferanstaki konuşmasına yer verilen Hasan Büyükdede, konferansa katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Büyükdede, "Bu toplantı sonucunda alınması gereken acil tedbirleri hem temsilcilere iletiyorsunuz hem de üzerimize düşenleri bir kez daha gördük. Tağşiş konusunun ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu ortadadır. Bu konuda bizim üzerimize düşen, gerekeni yapmak ve çalışmaları hızlandırmaktır." ifadelerini kullandı.

BYSD Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de yılda yüzde 85'i ayçiçek yağı olmak üzere 1,5 milyon ton yağ tüketildiğini, ayçiçeği üretiminin ise 1,5 milyon ton olduğunu belirterek, bu hedefe ulaşmak için ayçiçeği ekim alanının 2 katına çıkarılması ve en az 2,5-3 milyon ton ayçiçeği tohumu üretilmesi gerektiğini belirtti.