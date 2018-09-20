İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Tağşiş konusunun ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu ortadadır. Bu konuda bizim üzerimize düşen, gerekeni yapmak ve çalışmaları hızlandırmaktır." ifadelerini kullandı.
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'nden (BYSD) yapılan açıklamaya göre, Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede'nin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.
Açıklamada, konferanstaki konuşmasına yer verilen Hasan Büyükdede, konferansa katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Büyükdede, "Bu toplantı sonucunda alınması gereken acil tedbirleri hem temsilcilere iletiyorsunuz hem de üzerimize düşenleri bir kez daha gördük. Tağşiş konusunun ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu ortadadır. Bu konuda bizim üzerimize düşen, gerekeni yapmak ve çalışmaları hızlandırmaktır." ifadelerini kullandı.
BYSD Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de yılda yüzde 85'i ayçiçek yağı olmak üzere 1,5 milyon ton yağ tüketildiğini, ayçiçeği üretiminin ise 1,5 milyon ton olduğunu belirterek, bu hedefe ulaşmak için ayçiçeği ekim alanının 2 katına çıkarılması ve en az 2,5-3 milyon ton ayçiçeği tohumu üretilmesi gerektiğini belirtti.
Büyükhelvacıgil, sektörün dışa bağımlılığının arttığına işaret ederek, bu yılın 7 ayında 611 milyon dolar ham yağ ithalatı gerçekleştirildiğini bildirdi. Büyükhelvacıgil, "Türkiye, ayçiçek yağının yüzde 70'ini yurt dışından alıyor. Aynı dönemde 469,2 milyon dolarlık yağlı tohum ve yağ ihracatımız bulunuyor." ifadelerini kullandı.
İç talebi yerli üretimle karşılayabilmek için bir dizi tedbirin alınması gerektiğini vurgulayan Büyükhelvacıgil, aynı buğdayda olduğu gibi, yağlı tohumların da stratejik ürün kapsamına alınması ve ayçiçeği üretim programının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
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- "Çiftçimize ayçiçeğini yeniden sevdirmeliyiz"
Tahir Büyükhelvacıgil, şunları kaydetti:
"Çiftçimize ayçiçeğini yeniden sevdirmeliyiz. Çiftçimizin en iyi bildiği ürün olan ayçiçeği, maalesef yeterli desteği almıyor. Yağlık ayçiçeğinin kilogram başına 40 kuruş olan prim desteğinin daha da yükseltilmesi gerekiyor. Ayrıca, mazot ve gübre destekleri de artırılmalı. Tarlasını ekmeyip nadasa bırakanlar bile 6 lira destek alırken, ayçiçeği 23 lira alıyor. Bu desteklerin artırılması önemli. Sözleşmeli tarımın en iyi uygulanabileceği alanlardan biri yağlı tohum üretimi... Sözleşmeli tarımla destekleme politikalarının entegrasyonu üretim artışımızın ana kaynaklarından birini oluşturacaktır. Desteklerin artırılması, sanayicinin sözleşmeli üretime daha çok ilgi duymasını sağlar. 2030 yılına kadar bunu iyi yönetirsek 15,6 milyar dolar para ülkemizde kalır.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, BYSD, diğer sektör paydaşları ve akademisyenlerin bir araya geleceği Milli Yağ Bitkileri ve Bitkisel Yağ Piyasası Konseyi kurulmasını öneriyoruz. Bu konsey, ortak akıl oluşturacaktır. Konseyin ortaya koyacağı eylem planı da sektöre ışık tutacaktır. Konuyu ilgili bakanlarımızla paylaştık ve bu konuda yol alacağımıza inanıyoruz."
Büyükhelvacıgil, ikili anlaşma gereği Bosna Hersek'ten ithal edilen sıfır gümrüklü ham ve rafine ayçiçeği yağı ithalatının sektörde fiyat dengesizliğine yol açtığını belirterek, ithalatta uygulanan gümrük vergilerinin de sezon öncesi belirlenmesinin, sektörün önünü görerek hareket etmesi için önem arz ettiğini vurguladı.
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- "Yeni dönemde Tağşiş Yasası’nın çıkması sektör olarak en önemli beklentimiz"
BYSD Yönetim Kurulu Başkanı Büyükhelvacıgil, tağşişin, sektörün en önemli sorunlarından biri olduğuna işaret ederek, "Bu konuda denetimler sıklaştırılmalı ve uygulanan cezalar caydırıcı olmalıdır. Yeni dönemde Tağşiş Yasası’nın çıkması sektör olarak en önemli beklentimizdir. Bu konuda geçtiğimiz günlerde güzel haberler aldık. BYSD'nin hukuki mücadelesi ile önemli bir adım atıldı. İlk defa Türk Ceza Kanunu’na göre karar alındı, gıda güvenliği için emsal oluşturacak bir karara imza atıldı." ifadelerini kullandı.
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