FİNANS

Yağmurlu havalar e-ticarete yaradı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 14:35 | Son Güncelleme

Yağmurun satışlara etkisini inceleyen n11.com, geçtiğimiz haftanın aynı dönemine göre masaüstü bilgisayar, dış giyim, konsol oyunları, i-pad, tablet ve uydu alıcısı satışlarında artış gözlemledi

İSTANBUL (AA) - Hafta boyunca Türkiye'nin birçok bölgesini etkisi altına alan yağmur, e-ticareti hareketlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yağmurun satışlara etkisini inceleyen n11.com, geçtiğimiz haftanın aynı dönemine göre masaüstü bilgisayar, dış giyim, konsol oyunları, i-pad, tablet ve uydu alıcısı satışlarında artış gözlemledi.

Yağmura karşı tedbirini alan online alışveriş kullanıcılarının verilerine göre, n11.com'da geçtiğimiz haftanın aynı dönemine göre yağmurluk ve dış giyim ürün satışlarında yüzde 63 artış gözlendi.

Yağmurlu havalar nedeniyle açık alanlardan kapalı alanlara yönelen online alışveriş kullanıcıları masaüstü bilgisayar, konsol ve konsol oyunları, i-pad, tablet ve uydu alıcısı gibi ürünlere rağbet gösterdi.

Geçtiğimiz haftanın aynı dönemine göre masaüstü bilgisayarlardaki satış adedi 1,5 kat arttı. Konsol oyunlarında yüzde 22, konsol aksesuarlarında yüzde 34 artış gözlendi. i-pad ve tablet ürünlerinde yüzde 19 artış gözlemlenirken, uydu alıcılarında yüzde 12 artış kaydedildi.

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