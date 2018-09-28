FİNANS

Yağmurlu havalar su geçirmez ürünlere olan talebi artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

 E-TİCARET platformu Hepsiburada, hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağmurların başlamasının ardından alışveriş eğilimlerini inceledi.

Yağmurlu havalar su geçirmez ürünlere olan talebi artırdı

İSTANBUL, (DHA)- E-TİCARET platformu Hepsiburada, hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağmurların başlamasının ardından alışveriş eğilimlerini inceledi. Verilere göre su geçirmez özellikteki ürünlere ilgi artışı yaşandı.

Hava durumunun hızlı bir değişim gösterdiği sonbahar günleri, hava şartlarına uygun giyinme konusunu daha da gündeme getirdi. Bir anda bastıran yağmurlar, kendini şiddetli bir biçimde gösteren rüzgâr ya da sıcaklık farklılıklarından en az seviyede etkilenmek için, özellikle koruyuculuğu yüksek ve sıcak tutan ürünler alışveriş listelerinde yer almaya başladı. Hepsiburada sonbaharın kendini göstermeye başladığı bugünlerde su geçirmez ve hava alma özelliğine sahip ayakkabılar, çantalar, pantolonlar, çoraplar ve yağmurluklar gibi birbirinden güzel ve fonksiyonel ürünleri indirim ve taksit avantajlarıyla sunuyor.

YAĞMURLUKLAR YÜZDE 101 ORANINDA DAHA FAZLA TALEP GÖRDÜ

Hepsiburada’nın verilerine göre, sonbahar kış aylarının en fazla tercih edilen ürünlerinden olan yağmurluklar, bu sene geçtiğimiz Ağustos-Eylül ayına göre yüzde 101 daha fazla talep gördü. Bu sene en çok 36-45 yaş arasındaki erkekler yağmurluk aldı. En çok yağmurluk alışverişi yapan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Kocaeli, Konya, Aydın olarak sıralandı.

Sonbahar yağmurlarına hazırlıklı olmak ve rahat hissetmek isteyenlere tüyolar veren Hepsiburada, hafif ve ince yapılarıyla kolay taşınabilir, su geçirmez ve nefes alabilen kumaşlardan yapılan yağmurlukları öneriyor. Kolay giyilebilmesi, suya ve rüzgâra karşı korunaklı olması açısından fermuarlı ve astarlı modelleri de kullanışlı seçenekler arasında gösteriyor. Hepsiburada, aynı gün ve randevulu teslimat seçenekleriyle de yağmura hazırlıksız yakalananlara fırsat sunuyor.

SU GEÇİRMEZ BOTA İLGİ YÜZDE 47 ARTTI

Hepsiburada’nın trend verilerine göre geçtiğimiz Ağustos ve Eylül ayına göre bu yıl yüzde 47 daha fazla talep gören su geçirmez botları en çok 26-35 yaş aralığındaki erkekler tercih ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından su geçirmez botlara en çok ilgi Bursa, Kocaeli ve Muğla’dan geliyor.

Hepsiburada, bot seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları da açıkladı. Ayakları sıcak tutan özellikteki deri ve içi yünlü bot modelleri sert kış günlerini rahat geçirmede kolaylık sağlıyor. Kauçuk tabanlı düz ya da az topuklu botlar konforlu ve güvenli bir yürüyüş deneyimi sağlarken, ıslak ya da buzlu zeminlerde kaymaların yol açacağı kazaları da en aza indiriyor.

YAĞMUR MÜZİK ZEVKİNE ENGEL OLMASIN

Son dönemlerin popüler trendi taşınabilir hoparlörler su geçirmez kumaşlarıyla her türlü hava koşulunda müzik dinlemeye imkân sağlıyor. Bluetooth, 12 saate kadar dinleme süresi ve yankıları engelleme gibi özellikleriyle müzik dinleme deneyimini zenginleştirmek isteyenler, onlarca markada birbirinden çeşitli seçeneği Hepsiburada’da bulabiliyor. Müzik dinlerken aniden şarjın bitmemesi adına geniş bataryalı ve şarj edilebilir pil kullanımına uygun modellerin seçilmesine dikkat çeken Hepsiburada, farklı özellik ve modelde hoparlörü müşterileriyle buluşturuyor.

(FOTOĞRAF)

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