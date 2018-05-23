Yakın madenlerde ruhsatlar birleştirilebilecek

Birbirine bitişik veya yakın bazı maden sahalarında tek başına yapılan maden işletme faaliyetleri ruhsatlandırılıp, mevcut ruhsatla birleştirilerek madencilik yapılabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, birbirine bitişik veya yakın I. Grup, II. Grup a bendi ve IV. Grup b bendi maden sahalarında tek başına yapılan maden işletme faaliyetleri, çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı meydana gelen olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla, yapılacak proje ve planlama çerçevesinde maden bölgesi olarak ilan edilebilecek.

Söz konusu yeni ruhsatta birleştirilerek, oluşturulacak maden bölgesinde ortak proje kapsamında maden işletme faaliyetlerinde bulunulabilecek.

Maden bölgesi ilanı yapılabilmesi için I. Grup, II. Grup a bendi ve IV. Grup b bendi ruhsatlarda ortak projelendirme, planlama ve işletme projesiyle maden işletmeciliği yapılabilecek kaynak olması şartı aranacak.