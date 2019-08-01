Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100 garantili otogaz dönemi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği Yakıt Emniyet Sistemi (YES) ile tüketicilerine yüzde 100 garantili otogaz sunacak.

Petrol Ofisinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), TÜV Austria ve Intertek Caleb Brett iş birliğiyle hayata geçirdiği YES projesi, düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, PO/Gaz tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanacak YES otogaz tüketicilerine yakıtta yüzde 100 kalite ve tam dolum garantisi sunacak.

Sistemdeki süreç, Petrol Ofisi istasyonlarından alınan otogaz ile ilgili olası bir şikayetin Petrol Ofisi Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne iletilmesiyle başlayacak. Müşterinin şikayeti üzerine gerekli ölçüm ve incelemeler bağımsız kuruluşlar İTÜ, Intertek Caleb Brett veya TÜV Austria tarafından gerçekleştirilecek. İncelemenin tüm aşamalarında müşterilerin SMS yoluyla bilgilendirildiği sistemde, 72 saat içerisinde sonuca ulaşılabilecek.

Petrol Ofisinden yakıt alan tüm tüketiciler sisteme otomatik olarak dahil edilmiş olacak ve yakıtın nerede, hangi saatte alındığı kayıtlara geçecek.