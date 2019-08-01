FİNANS

Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100 garantili otogaz dönemi başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 12:35 | Son Güncelleme

Petrol Ofisi, Türkiye'de bir ilk olarak devreye aldığı Yakıt Emniyet Sistemi ile tüketicilerine yüzde 100 garantili LPG satışı sunacak - Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper: - "Türkiye LPG sektörü 3,5 milyon tona varan tüketimle Güney Kore'den sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor" - "Tüketim olarak dünyanın ikinci büyük ülkesiyiz ama dünyada en fazla otogaz istasyonu bulunan ülkeyiz. Türkiye'de 12 bin 937 istasyon var, bu istasyonların 10 bin 689'unda otogaz satışı mevcut"

İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği Yakıt Emniyet Sistemi (YES) ile tüketicilerine yüzde 100 garantili otogaz sunacak.

Petrol Ofisinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), TÜV Austria ve Intertek Caleb Brett iş birliğiyle hayata geçirdiği YES projesi, düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, PO/Gaz tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanacak YES otogaz tüketicilerine yakıtta yüzde 100 kalite ve tam dolum garantisi sunacak.

Sistemdeki süreç, Petrol Ofisi istasyonlarından alınan otogaz ile ilgili olası bir şikayetin Petrol Ofisi Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne iletilmesiyle başlayacak. Müşterinin şikayeti üzerine gerekli ölçüm ve incelemeler bağımsız kuruluşlar İTÜ, Intertek Caleb Brett veya TÜV Austria tarafından gerçekleştirilecek. İncelemenin tüm aşamalarında müşterilerin SMS yoluyla bilgilendirildiği sistemde, 72 saat içerisinde sonuca ulaşılabilecek.

Petrol Ofisinden yakıt alan tüm tüketiciler sisteme otomatik olarak dahil edilmiş olacak ve yakıtın nerede, hangi saatte alındığı kayıtlara geçecek.

Petrol Ofisi, şikayetlerle ilgili süreçlere hiçbir şekilde müdahale edemeyecek ve söz konusu bağımsız kuruluşlar müşteriyle iletişime geçecek.

Sistem sayesinde, özellikle otogaz LPG kullanımında yaygın olan ürün kalitesi, güvenirliği, araca zarar verme ihtimali gibi endişelerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

- "İstasyonlar evrim geçiriyor"

Toplantıda Türkiye LPG sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, sistemin Türkiye için bir yenilik olacağını ve sektöre büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

Türkiye LPG sektörünün 3,5 milyon tona varan tüketimle Güney Kore'den sonra dünyada ikinci sırada yer aldığını kaydeden Şiper, "Tüketim olarak dünyanın ikinci büyük ülkesiyiz ama dünyada en fazla otogaz istasyonu bulunan ülkeyiz. Türkiye'de 12 bin 937 istasyon var, bu istasyonların 10 bin 689'unda otogaz satışı mevcut. Bu yaygınlık da Türkiye'de LPG'nin ciddi oranlarda kullanılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, dünyada benzin tüketimi otogaz LPG tüketiminden daha az olan tek ülkeyiz." diye konuştu.

Şiper, dünyada bugün birçok ülkenin alternatif otomobil yakıtı arayışında olduğunu ve Türkiye LPG pazarının dünyaya örnek teşkil ettiğini aktardı.

Türkiye'deki şirketlerin de LPG'nin yaygınlaşmasında büyük bir rol oynadığını söyleyen Şiper, "Artık istasyonlara, akaryakıt değil, yakıt istasyonu dememiz gerekiyor çünkü bu istasyonlarda otogaz var, bazılarında ise elektrikli araçlar için şarj istasyonu var. İstasyonlar bu anlamda evrim geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi'nin Türkiye genelinde bin 750 istasyonu bulunuyor.

Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...
Hilton uzayda kurabiye pişirecekHilton uzayda kurabiye pişirecek
'Yediveren çileği' çiftçinin yüzünü güldürüyor'Yediveren çileği' çiftçinin yüzünü güldürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt petrol ofisi Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper PO YES

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Ziraat Bankası konut kredi faizlerini indirdi

Ziraat Bankası konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Türkiye'den bor hamlesi!

Türkiye'den bor hamlesi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hilton uzayda kurabiye pişirecek

Hilton uzayda kurabiye pişirecek

'Yediveren çileği' çiftçinin yüzünü güldürüyor

'Yediveren çileği' çiftçinin yüzünü güldürüyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Merkez Bankası Başkanı Uysal: 2019 sonuna dair enflasyon tahminimizi aşağı yönlü güncelledik

Merkez Bankası Başkanı Uysal: 2019 sonuna dair enflasyon tahminimizi aşağı yönlü güncelledik

PTT ve ETİ Maden arasında iş birliği protokolü

PTT ve ETİ Maden arasında iş birliği protokolü

Bakan Pekcan, temmuz ihracat rakamlarını İzmir'de açıklayacak

Bakan Pekcan, temmuz ihracat rakamlarını İzmir'de açıklayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.