GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da bir firmanın imal ettiği ve içinde fındık kabuğu yakılan "Kabukmatik" adı verilen kazan sistemi, yakıt giderlerinde tasarruf etmek isteyenlerin ilgisi çekiyor.

Kentte üç yıldır faaliyet gösteren firmanın ortaklarından Bahtiyar Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ısınma giderlerini düşürmek için geliştirdikleri kazan sistemine yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Sisteme "Kabukmatik" ismini verdiklerini anlatan Baker, "Sistemde fındık kabuğu kazanın içine otomatik olarak alınıyor. Ortamda ihtiyaç duyulan ısıya göre gereken miktar kadarı kazana giriş yapıyor ve yanıyor." dedi.

Baker, sistem sayesinde ısınma giderlerinde yüzde 50 tasarruf sağlandığını vurgulayarak, "Fındık kabuğunun fiyatı kömüre göre çok daha uygun ve ısı kalorisi de yüksek. Bir yılda kömüre verilecek paranın yarısına fındık kabuğuyla evinizi ya da iş yerinizi ısıtmanız mümkün. Memnun kalmayanlara ödedikleri ücreti geri vermeye hazırız." diye konuştu.

Kazan sistemine Türkiye'nin bir çok bölgesinden talep geldiğini kaydeden Baker, "Talep o kadar yoğun ki siparişler için ancak üç ay sonrasına gün verebiliyoruz." şeklinde konuştu.