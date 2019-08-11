Yaklaşık 160 bin tartı yeniden kullanımda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda yapılan değişiklikle cezalı durumda olduğu için ıskartaya çıkartılan yaklaşık 160 bin tartının yeniden kullanıma girdiğini belirterek, "Esnafımız, bir kereye mahsus tanınan muafiyetten faydalandı. Bu düzenlemeyle ekonomiye 130 milyon lira kazandırmış olduk." ifadesini kullandı.

Varank, yaptığı açıklamada, esnafın, çeşitli sebeplerle ölçü veya tartı aletini muayene süresini geçirmesine ilişkin ticaret ve esnaf odaları ile sivil toplum kuruluşlarının Bakanlığa başvurduğunu ve söz konusu durumda olan ölçü aletlerinin ekonomiye kazandırılması için bir defaya mahsus muafiyet tanınmasını istediklerini kaydetti.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun'un TBMM'de görüşülerek kabul edildiğini, bu kapsamda Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda değişikliğe gidildiğine işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Yapılan değişiklikle 1 Aralık 2018 öncesinde ölçü veya tartı aletinin periyodik muayenesini sehven veya başka sebeplerle yaptırmayan esnafa muafiyet getirildi. Ölçü aletlerini kullanan esnafa kesilen idari para cezalarındaki orantısızlığı da gidermeye dönük ayrıca düzenleme yapıldı. Bu durumda olanlara da 28 Mayıs'a kadar süre tanındı. Tanınan sürenin dolmasının ardından düzenlemenin sonuçları belli oldu."