Yalıkavak Marina “dünyanın en iyi marinası” olmaya aday

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli mega yat marinası olan Yalıkavak Marina, İngiliz The Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından düzenlenen ve dünyanın en ünlü limanlarının yer aldığı global oylamada "Süper Yatlar için En İyi Marina" ünvanı için yarışıyor.

TYHA tarafından verilen 5 Altın Çapa’ya sahip ve Superyacht Marina of the Year 2018 ödüllü Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli mega yat marinası Yalıkavak Marina, bu kez dünyanın en iyi kıyı marinası olma yolunda.

140 metreye kadar olan tüm süper ve mega yatları ağırlayan Yalıkavak Marina, 2010 yılından bu yana giyim, mücevher, takı, Türk ve dünya mutfağı sunan gurme restoranlar gibi dünyanın önde gelen 106 markasına ev sahipliği yaptı. Yalıkavak Marina ayrıca Avrupa standartlarına uygun mavi bayrak plajları ve sonsuzluk havuzlarına ve yüksek sınıf lüks otellere sahip. (Fotoğraflı)



PARTNER Zavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutuldu