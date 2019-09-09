Yalova İMES OSB'de çarklar 2021'de dönmeye başlayacak

Altyapı çalışmalarına başlanan Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), 2021 yılı sonu itibarıyla faaliyete geçmesi planlanıyor.

Bölgede yaklaşık 300 fabrikayla 15 bin kişilik istihdam, 2 milyar dolara yakın ihracat hacmine ulaşılması hedefleniyor.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, altyapı çalışmalarının başladığı bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, Makine İhtisas OSB'nin Çiftlikköy ilçesinde 5 bin dönüm alanda faaliyet göstereceğini söyledi.

Orta ve büyük ölçekli yaklaşık 300 fabrika inşa edileceğini belirten Özdemir, "Öngördüğümüz istihdam rakamı, direkt sanayi tesislerinde çalışacak 15 bin kişi. Yan sektörler ve bunu destekleyici lojistik gibi ticaret gibi sektörleri düşündüğümüzde yaklaşık 20 bin kişilik bir istihdam olacak." dedi.

Altyapı çalışmalarının gelecek sene de devam edeceğini aktaran Özdemir, 2021'de inşa edilecek fabrikaların o yılın sonunda hizmete gireceğini dile getirdi.

Özdemir, ihracata önemli katkıda bulunmak istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: