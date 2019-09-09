FİNANS

Yalova İMES OSB'de çarklar 2021'de dönmeye başlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 12:46 | Son Güncelleme

Çiftlikköy ilçesinde altyapı çalışmalarına başlanan ve 2021 yılı sonunda hizmete alınması planlanan Yalova İMES Makine İhtisas OSB'de yaklaşık 300 fabrikayla 2 milyar dolarlık ihracat hacmi hedefleniyor - OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir: - "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını Yalova İMES Makine İhtisas OSB olarak kentten milyarlarca dolarlık ihracatla, on binlerce kişilik istihdamla selamlamak arzusu ve gayreti içindeyiz"

Altyapı çalışmalarına başlanan Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), 2021 yılı sonu itibarıyla faaliyete geçmesi planlanıyor.

Bölgede yaklaşık 300 fabrikayla 15 bin kişilik istihdam, 2 milyar dolara yakın ihracat hacmine ulaşılması hedefleniyor.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, altyapı çalışmalarının başladığı bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, Makine İhtisas OSB'nin Çiftlikköy ilçesinde 5 bin dönüm alanda faaliyet göstereceğini söyledi.

Orta ve büyük ölçekli yaklaşık 300 fabrika inşa edileceğini belirten Özdemir, "Öngördüğümüz istihdam rakamı, direkt sanayi tesislerinde çalışacak 15 bin kişi. Yan sektörler ve bunu destekleyici lojistik gibi ticaret gibi sektörleri düşündüğümüzde yaklaşık 20 bin kişilik bir istihdam olacak." dedi.

Altyapı çalışmalarının gelecek sene de devam edeceğini aktaran Özdemir, 2021'de inşa edilecek fabrikaların o yılın sonunda hizmete gireceğini dile getirdi.

Özdemir, ihracata önemli katkıda bulunmak istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticaret Bakanımız bir ihracat ana planı açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracat ana planında lokomotif 5 sektörden 3'ü makine, otomobil ve elektrik, elektronik teçhizat sanayi olarak tespit ve tayin edildi. 5 ekonomik ihracat kaleminin 3'ünü barındıran bir yapıyız. Bu anlamda, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi, yaklaşık 20 bin kişilik bir istihdam ve onun dolaylı etkileriyle muazzam, mega bir yatırımdan bahsediyoruz."

- Osmangazi Köprüsü'ne 10 dakika mesafede

Osmangazi Köprüsü'nden Yalova İMES Makine İhtisas OSB'ye geliş süresinin 10 dakika olduğunu aktaran Özdemir, Yalova'nın İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi önemli sanayi şehirlerine yakınlığına işaret etti.

Dünya Bankasının yeşil OSB'lerle ilgili akreditasyon değerlerini belirlediğini ve buna kendilerinin de uyarak Türkiye'de ilk "Uluslararası Yeşil OSB Akreditasyonu" alan bölge olmak istediklerini kaydeden Özdemir, "İnşallah bu çevreci vizyonumuzu gerek su temini gerek suyun etkin kullanımı gerek yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji temini gibi doğa dostu çalışmalarımızla yürütmekte olduğumuz süreci uluslararası akreditasyonla taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, 175 üyeden 100'e yakının ilk etapta yatırım yapma talebinde bulunduğu bilgisini paylaşarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 hedeflerine ulaşmak üzere gerçekten dört elle çalışıyoruz ve emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını Yalova İMES Makine İhtisas OSB olarak kentten milyarlarca dolarlık ihracatla, on binlerce kişilik istihdamla selamlamak arzusu ve gayreti içindeyiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Yalova İMES OSB

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