FİNANS

Yalova, yabancıya konut satışında 5'inci sırada

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 13:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs sonu itibariyle illere göre konut satış istatistiklerini açıkladı.

Yalova, yabancıya konut satışında 5'inci sırada

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs sonu itibariyle illere göre konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de Mayıs ayında 82 bin 252 konut satılırken, Yalova’da ise 730 konut satıldı. Yalova, yabancıya konut satışında ise 5'inci sırada yer aldı.
TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nce açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 895 konut satışı ve yüzde 19,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 8 bin 240 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 91 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 10 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.
DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE 2019 YILI MAYIS AYINDA 4 BİN 744 KONUT SATILDI
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nce açıklanan verilere göre Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2019 yılı Mayıs ayında Kocaeli ilinde 1949 konut, Sakarya'da 1161 konut, Düzce'de 377 konut, Bolu'da 527 konut ve Yalova'da 730 konut satışı gerçekleşti.
YABANCILARA 2019 YILI MAYIS AYINDA 3 BİN 925 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artarak 3 bin 925 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2019'da ilk sırayı 1734 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 850 konut satışı ile Antalya, 216 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Bursa ve 136 konut satışı ile Yalova izledi.
ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI
Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 594 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 509 konut ile İran, 285 konut ile Rusya Federasyonu, 183 konut ile Afganistan ve 157 konut ile Suudi Arabistan izledi.

FOTOĞRAFLI

Yalova, yabancıya konut satışında 5'inci sırada

PARTNER Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı
Fiyatı düşen domatese 'taban fiyat' teklifiFiyatı düşen domatese 'taban fiyat' teklifi
Nevşehir'den Arap ülkelerine çilek ihracıNevşehir'den Arap ülkelerine çilek ihracı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

O paralar iade edilecek! Tarihler belli oldu

O paralar iade edilecek! Tarihler belli oldu

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Türkiye'nin en en büyük projesi! Kurban bayramı öncesi açılacak

Türkiye'nin en en büyük projesi! Kurban bayramı öncesi açılacak

Dolar yön değiştirdi! İşte son durum

Dolar yön değiştirdi! İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursalı firmalara Ur-Ge projeleriyle destek

Bursalı firmalara Ur-Ge projeleriyle destek

Fiyatı düşen domatese 'taban fiyat' teklifi

Fiyatı düşen domatese 'taban fiyat' teklifi

Nevşehir'den Arap ülkelerine çilek ihracı

Nevşehir'den Arap ülkelerine çilek ihracı

Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandı

Türkiye’nin Leed sertifikalı ilk tren istasyonun Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olduğu açıklandı

Mayıs ayının haber şampiyonu ‘dolar’

Mayıs ayının haber şampiyonu ‘dolar’

Opel kalacak, Volkswagen'e Torbalı'da yeni yer önerisi

Opel kalacak, Volkswagen'e Torbalı'da yeni yer önerisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.