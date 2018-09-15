Yalova'da 20 bin ton kivi beklentisi

YAVUZ EMRAH SEVER - Türkiye'nin kivi üretiminde önde gelen merkezi olan Yalova'da 20 bin tonun üzerinde üretim beklenirken, tüccarlar bugünden alım anlaşmalarını yapıyor.
Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde yaklaşık 6 bin dönümde kivi üretimi yapıldığını belirterek, ağırlıklı üretimin Hersek Deltası'nda, kalan kısmın Kocadere köyü ile Taşköprü civarı ve sahil bandında olduğunu söyledi.
Tunalı, kentte ilk kivi fidanının 1989'da dikildiğini ve zamanla gelişme gösterdiğini anlatarak, halihazırda 350 üreticinin kivi yetiştirdiğini ifade etti.
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunun bölgeden geçmesinden sonra bazı arazilerin kamulaştırıldığını dile getiren Tunalı, "Parasını alan bazı üretici arkadaşlarımız, Bursa'nın Orhangazi ilçesine gitti. Orada da kivi üretimi artıyor. Sonuçta o üretim de buraya geliyor. Depolarımız var burada kiviler depolanıyor. Orhangazi'de de 5 bin ton civarında üretim var." dedi.
Yalova'da kaliteli anlamında ürünün iyi olduğunu vurgulayan Tunalı, şöyle devam etti:
"20 bin tonun üzerinde bir beklenti var. Biz dönümden 4 ton gibi bir ürün alıyoruz. Bu yıl da bu rakamlara yakın olacak. Geçen seneye göre ürün, yaklaşık yüzde 10 eksik fakat kalite açısından daha yüksek. Topladığımızda daha net çıkar ortaya ama geçen seneden bir tık daha kaliteli ürün daha iri daha güzel görüntü var. Bu yıl tüketiciler, daha iri, kaliteli Yalova kivisi yiyecekler. Geçtiğimiz günlerde birlik olarak kivinin dalından satış fiyatını 4 lira olarak açıkladık. Tüccarlar hasat öncesi, bugünden gelip alım anlaşması yapıyorlar. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından tüccar geliyor. Geçen yıl 3 liraydı dalından satış fiyatı bu sene 4 lira oldu. Üretici memnun ve hasat gününü bekliyor."
Türkiye'de 7 ay yerli, kalan bölümünde ise Şili, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan gelen kiviler tüketildiğini kaydeden Tunalı, Türkiye üretiminin yüzde 60'ının Yalova'da yapıldığını aktardı.
Türkiye'de 100 bin toncivarında tüketim olduğunu dile getiren Tunalı, "Biz bunun 45-50 bin tonunu ürettiğimizde İran'dan geliyor ağırlıklı kivi. Geçen sene de böyleydi. Ama bizim kivimizin üzerine yok." ifadesini kullandı.
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