Yalova'da 20 bin ton kivi beklentisi

YAVUZ EMRAH SEVER - Türkiye'nin kivi üretiminde önde gelen merkezi olan Yalova'da 20 bin tonun üzerinde üretim beklenirken, tüccarlar bugünden alım anlaşmalarını yapıyor.

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde yaklaşık 6 bin dönümde kivi üretimi yapıldığını belirterek, ağırlıklı üretimin Hersek Deltası'nda, kalan kısmın Kocadere köyü ile Taşköprü civarı ve sahil bandında olduğunu söyledi.

Tunalı, kentte ilk kivi fidanının 1989'da dikildiğini ve zamanla gelişme gösterdiğini anlatarak, halihazırda 350 üreticinin kivi yetiştirdiğini ifade etti.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunun bölgeden geçmesinden sonra bazı arazilerin kamulaştırıldığını dile getiren Tunalı, "Parasını alan bazı üretici arkadaşlarımız, Bursa'nın Orhangazi ilçesine gitti. Orada da kivi üretimi artıyor. Sonuçta o üretim de buraya geliyor. Depolarımız var burada kiviler depolanıyor. Orhangazi'de de 5 bin ton civarında üretim var." dedi.

Yalova'da kaliteli anlamında ürünün iyi olduğunu vurgulayan Tunalı, şöyle devam etti: