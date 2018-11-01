Yalova'da 25 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor

Yalova Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, il genelinde yaklaşık 25 bin ton kivi rekoltesi beklendiğini bildirdi.

Parıldar, yazılı açıklamasında, Yalova'nın marka ürünlerinin başında gelen kivi hasadının Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde düzenlenen festivalle başladığını hatırlattı.

Kivide hasat zamanının meyve suyundaki suda çözünür kuru madde miktarına bakılarak belirlendiğini kaydeden Parıldar, "Bölgemizde hasadın ekim ayı sonu ile kasım ayı ortalarına doğru yapılabileceği söylense de hasadı; meyvenin çeşidi, iklim faktörleri, rakım, yer gibi faktörler belirlemektedir. Kivinin hasat edilebilmesi için suda çözünür kuru madde miktarının yüzde 6,5 civarında olması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Parıldar, teknik elemanların, 9-24 Ekim tarihlerinde yaptıkları ölçümlerde kivideki kuru madde miktarını yüzde 6,5 tespit ettiğini, böylece hasada başlandığını anımsatarak, "2017 yılında Türkiye kivi üretimi 56 bin ton, Yalova kivi üretimi ise 24 bin 342 ton olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ilimiz genelinde kividen yaklaşık 25 bin ton verim bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

