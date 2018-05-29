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Yalova'da gemi indirme töreni

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 16:57 | Son Güncelleme

Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde Norveçli Torghatten Nord firması için inşa edilen arabalı feribot denize indirildi

Norveç'in en büyük lojistik firmalarından Torghatten Nord için Yalova'da inşa edilen feribotlardan üçüncüsü denize indirildi.

Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Tersan Tersanesi'nde inşa edilen akü enerjili "Faeroy" isimli arabalı feribotun denize indirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, burada yaptığı konuşmada, tersanelerinde 3 bin işçinin çalıştığını belirtti.

Gazioğlu, tüm çalışanlarının ekip ruhuyla hareket etmesi sonucu bu başarıyı sağladıklarını dile getirerek, "Üç kardeşin sonuncusunu denize indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel eserin ortaya çıkmasında katkısı olan tüm arkadaşlarımı kutluyorum." dedi.

Torghatten Nord Üst Yöneticisi Torkild Torkildsen de bu projenin şirketleri için çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Torkildsen, "Bu gemiler Norveç'in en büyük sularında görev yapacak. 1 Ocak tarihi itibarıyla gemiler yola çıkacak. Bizim için en önemli konu projelerin zamanında teslim edilmesiydi. Bundan dolayı Tersan Tersanesi'ne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Faeroy" isimli feribotun kurdelesi Torghatten Grup şirketlerinin Üst Yöneticisi Mr. Brynjar Forbergskog tarafından kesildi.

Törene, Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Paksu, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek, Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Özatabak, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova 1. sıra milletvekili adayı Ahmet Büyükgümüş ve davetliler katıldı.

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'Faeroy' denize indirildi'Faeroy' denize indirildi
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Altınova gemi indirme töreni Tersan Tersanesi Yalova

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