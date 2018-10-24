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Yalova’da haksız fiyat artışı ve stokçuluk denetimi

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

YALOVA İl Ticaret Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde, 64 üründe fiyat etiketine aykırılık saptanırken, 17 bin 566 lira idari para cezası uygulandı.

Yalova’da haksız fiyat artışı ve stokçuluk denetimi

YALOVA, (DHA)- YALOVA İl Ticaret Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde, 64 üründe fiyat etiketine aykırılık saptanırken, 17 bin 566 lira idari para cezası uygulandı. Ürünlerinde haksız fiyat artışı tespit edilen 8 firma hakkında da işlem yapıldı.
Yalova İl Ticaret Müdürlüğü, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışına yönelik denetim yaptı. Toplam 193 firmada 3 bin 183 ürün denetlenirken, 64 üründe fiyat etiketine aykırılık saptandı. Firma sahiplerine toplam 17 bin 566 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ürünlerinde haksız fiyat artışı tespit edilen 8 firma ile ilgili hazırlanan tutanaklar da yaptırım uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderildi.
Yalova İl Ticaret Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yalova Valiliği’nin 16 Ekim 2018 tarihli genelgesi doğrultusunda, haksız fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesi için denetimlerin süreceği bildirildi.

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Yalova’da haksız fiyat artışı ve stokçuluk denetimiYalova’da haksız fiyat artışı ve stokçuluk denetimi

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