FİNANS

Yalova'da Hilton Garden Inn Oteli açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 23:54 | Son Güncelleme

Hilton Türkiye İş Geliştirme Direktörü Nida Sözügeçer: - "2007 yılında 9 olan otel sayımız bugün itibariyle 91'e ulaşmış durumda. Bu rakamlarla bugün itibariyle Türkiye'nin en büyük uluslararası otel operatörü olmaktan büyük gurur duyuyoruz."

Hilton'un zincir markası Hilton Garden Inn'in Türkiye'deki 18'inci oteli Yalova'da hizmete girdi.

Bayraktepe Mahallesi Bursa Yolu üzerinde inşa edilen otelin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Hilton Türkiye İş Geliştirme Direktörü Nida Sözügeçer, burada yaptığı konuşmada, Yalova'nın ileri gelenlerinden Çavuşoğlu ailesi ile 2016 yılında imzaladıkları sözleşme çerçevesinde hem turizme hem de Hilton Garden Inn markasına yakışır bir otelin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hilton zincir otellerinin 14 markası 5 bin 300'den fazla oteliyle her yıl 160 milyon misafir ağırladığını vurgulayan Sözügeçer, "Bu büyük organizasyonun içinde Türkiye Hilton için gerçekten çok ama çok önemli. Hilton Türkiye'deki ilk uluslararası otel operatörü. Tam 63 yıldır Türkiye'de hizmet veriyoruz. Amerika dışında en uzun ve kesintisiz hizmet veren otel yine Türkiye'de Hilton Harbiye. Bütün bunlara ek olarak 2007 yılında 9 olan otel sayımız bugün itibariyle 91 otele ulaşmış durumda. Bu rakamlarla bugün itibariyle Türkiye'nin en büyük uluslararası otel operatörü olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi olan bu gerçekten muhteşem otel, bizim Türkiye'de açtığımız 18'inci Hilton Garden Inn Otelimiz. Türkiye'de özellikle Anadolu şehirlerinde çok büyük büyüme potansiyeli olan markamızı en iyi şekilde temsil ettiğine inandığımız bir otelimiz." diye konuştu.

Otelin sahibi Özgür Çavuşoğlu ise Yalova'ya Hilton markasıyla otel kazandırmaktan memnun olduklarını ifade etti.

Yalova'nın turizmine katkıda bulunmak ve gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için Hilton markasıyla yapılan iş birliği sonucunda 1,5 yıl gibi kısa sürede oteli hizmete açtıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bu süreçte emeği geçen tüm kurum, kuruluş, kişilere ve aileme teşekkürler ederim. Otelin Yalova'ya hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince otelin açılış kurdelesi kesildi, dua edildi.

Katılımcıların oteli gezmesinin ardından şarkıcı Reyhan Karaca balo salonunda konser verdi.

Törene Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, siyasi partilerin temsilcileri ve davetliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
açılış Hilton Garden Inn Yalova

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