Yalova'da Hilton Garden Inn Oteli açıldı

Hilton'un zincir markası Hilton Garden Inn'in Türkiye'deki 18'inci oteli Yalova'da hizmete girdi.

Bayraktepe Mahallesi Bursa Yolu üzerinde inşa edilen otelin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Hilton Türkiye İş Geliştirme Direktörü Nida Sözügeçer, burada yaptığı konuşmada, Yalova'nın ileri gelenlerinden Çavuşoğlu ailesi ile 2016 yılında imzaladıkları sözleşme çerçevesinde hem turizme hem de Hilton Garden Inn markasına yakışır bir otelin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hilton zincir otellerinin 14 markası 5 bin 300'den fazla oteliyle her yıl 160 milyon misafir ağırladığını vurgulayan Sözügeçer, "Bu büyük organizasyonun içinde Türkiye Hilton için gerçekten çok ama çok önemli. Hilton Türkiye'deki ilk uluslararası otel operatörü. Tam 63 yıldır Türkiye'de hizmet veriyoruz. Amerika dışında en uzun ve kesintisiz hizmet veren otel yine Türkiye'de Hilton Harbiye. Bütün bunlara ek olarak 2007 yılında 9 olan otel sayımız bugün itibariyle 91 otele ulaşmış durumda. Bu rakamlarla bugün itibariyle Türkiye'nin en büyük uluslararası otel operatörü olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi olan bu gerçekten muhteşem otel, bizim Türkiye'de açtığımız 18'inci Hilton Garden Inn Otelimiz. Türkiye'de özellikle Anadolu şehirlerinde çok büyük büyüme potansiyeli olan markamızı en iyi şekilde temsil ettiğine inandığımız bir otelimiz." diye konuştu.