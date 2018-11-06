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Yalova'da kivi hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 10:28 | Son Güncelleme

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı: - "Kivide bu yıl yaklaşık 25 bin ton civarında rekolte bekliyoruz"

Türkiye'nin önemli kivi üretim merkezlerinden Yalova'da üreticiler hasat telaşı yaşıyor.

Tüccarlarca daha dalındayken satın alınan kiviler, toplandıktan sonra kentteki soğuk hava depolarına götürülerek buralarda muhafaza ediliyor.

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kasım ayı itibarıyla hasadın başladığını söyledi.

Hasada başlamadan önce meyvenin briksine baktıklarını belirten Tunalı, "Briks dediğimiz suda çözülebilir katı madde miktarı. Kivinin depolanabilmesi için briksinin 6,5'in üzerinde olması gerekiyor. Kasımın başında 7 civarına geldi, hasat başladı. Yaklaşık 5-6 gündür hasat yapılıyor." dedi.

Tunalı, Türkiye'nin kivi üretiminin yüzde 60'a yakınının Yalova'da yapıldığını dile getirerek, "Kivide bu yıl yaklaşık 25 bin ton civarında rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

- Dalında satılıyor

Yalova kivisinin temmuz ayından başlayarak daha dalındayken satıldığını anlatan Tunalı, şöyle devam etti:

"Tüccar temmuz sonunda başladı ürün almaya. O zaman tabii hasat değil sözleşme yapılıyor. 'Bu bahçeden çıkan ürün benim diyor.' Alan tüccarlar da şimdi toplamaya başladılar. Şu anda kivi 3,5-4 liradan satılıyor. Yüzde 80'i tüccara satıldı. Kendisi depolamak isteyenler de depolara koyuyorlar. Depoda fiyata 40 kuruş ekleniyor. Fire de eklendiğinde ürünün depo çıkışı 5 lirayı buluyor."

Tunalı, Yalova'daki depolama tesislerinin toplam kapasitesinin 25 bin ton civarında olduğunu belirterek, "Burası lojistik bir merkez oldu. İstanbul'a yakın olması sebebiyle Karadeniz'in de kivisi zaman zaman buraya geliyor. Ordu, Rize'den mal alan tüccarlar buraya getirip depoluyorlar." dedi.

- Soğuk hava depolarında hareketlilik

Bir soğuk hava deposunun işletme müdürlüğünü yapan Arzu Gülbiter de kivileri son teknoloji, raflı sistemde depoladıklarını belirterek, "Kivinin depolanması oldukça hassas. Hava sirkülasyonunun eşit olması gerekiyor. Kasım ayında giriş oluyor. En az 6 ay hazirana kadar, hatta haziran sonuna kadar da sağlıklı depolama yapabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Üretici Seçkin Birgin de 15 dönüm arazide kivi üretimi yaptığını, meyveyi bu sezon dalında 3,5 liradan sattığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
hasat Kivi Yalova

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