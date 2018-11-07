Yalova'da üretilen filtre, İstanbul Havalimanı'nda kullanıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA'da faaliyet gösteren kimya şirketinin ürettiği, 'Ultrafiltrasyon Membran Filtresi', İstanbul Havalimanı’nın atık su kazanım tesisinde kullanıldı.

Ak-Kim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, daha önce ithal edilen filtreyi üreterek yerlileştirdiklerini söyledi. Türkiye'de ileri arıtma teknolojileri konusunda yatırım yaptıklarını söyleyen Kipri, "Bu 'ultrafiltrasyon' dediğimiz aslında temeli 2013 yılında atılmış olan bir TÜBİTAK projesiydi. Aslında hem kimya hem fizik içeren bir projedir bu. Tüp şeklinde bir elyaf üretiyorsunuz. Bu 1,4 milimetre dış çapında, 0.7 milimetre çapında çok ince bir polimerden yapılmış elyaf. Bunu demetler halinde 25 santimetre çapında bir PVC boru içerisinde topluyoruz. Negatif bir basınçla kirli su giriyor ve içerisinden temiz su çıkıyor. Çok küçük delikler ve gözenekler var. Sanırım 20-25 nanometre boyutuna kadar safsızlıkları arıtabiliyorsunuz. Bakterilere kadar arıtabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir tesisten çıkan atık suyu bu şekilde filtreleyerek tekrar kullanabiliyorsunuz" dedi.

Proje için 35 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve 2017 başından itibaren de satışlara başladıklarını ifade eden Kipri, şöyle devam etti:

"Türkiye’de kısa sürede yüzde 70 gibi bir pazar payına ulaşmış olduk. 2 bin 800 metrekarelik büyük bir fabrika bu. Yıllık 14 bin adet ultrafiltrasyon modülleri üretebiliyoruz. Bunun için bir TSE aldık. İhracat faaliyetlerine de başladık. Aksaray Belediyesi’nin günlük 35 bin metreküp su ihtiyacı bizim modüllerden filtre edilerek süzülmekte bugün. İstanbul Havalimanı’nda bir atık su kazanım tesisi var. Orada da 84 modül var. Oradaki ihaleyi de biz aldık. Ürünlerimizi teslim ettik. Bunun dışında daha önce yapılmış olan tesislerde bu modüllerin 5 senede bir yenilenmesi gerekiyor. Daha önce ithal gelen bir malzeme artık bizim projemizle, Türk insanının arge ve projesiyle, emekleriyle yerlileştirilmiş oldu. Gururluyuz."

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