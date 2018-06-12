FİNANS

Yalova'dan Norveç için arabalı feribot

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 15:01 | Son Güncelleme

Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek: ''Havyard Group firması için 47'nci gemiyi yaptık"

Norveçli feribot firması Havyard Group için Yalova'da inşa edilen arabalı feribot denize indirildi.

Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Cemre Tersanesi'nde inşa edilen 115 metre uzunluğunda 180 araç kapasiteli "Fyord1" isimli arabalı feribotun denize indirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek, Havyard Group firması için 47'nci gemiyi yaptıklarını söyledi.

Bunun Türkiye'de bir rekor olduğunu belirten Gülcek, "Tek firmaya yapılan en çok gemi olma özelliğinde. Yapmış olduğumuz gemi 180 araba kapasiteli. Bateri sistemli olacak. Yalnızca bateri ile çalışacak. Bu Havyard'ın aynı zamanda ilk feribot dizaynı olmuş oluyor." diye konuştu.

Teknoloji kapasiteli gemiler yaptıklarını dile getiren Gülcek, "Türkiye'de öncü firmalardan birisi olmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki zamanlarda daha iyi gemiler yapacağız. Son derece teknolojik gemiler yapıyoruz. 2019 yılında bu tür birçok gemi teslim etmiş olacağız Allah'ın izniyle." dedi.

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Gemi indirme Yalova

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