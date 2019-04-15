FİNANS

Yalova'ya 1 milyon turist bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

YALOVA'da 15 Nisan- 22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 50 yöresel ürün standı açıldı, kent sakinlerine ücretsiz olarak 3 ton karalahana sarması, 2,5 ton karalahana çorbası ve 1,5 ton mısır ekmeği dağıtıldı.

Yalova'ya 1 milyon turist bekleniyor

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da 15 Nisan- 22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 50 yöresel ürün standı açıldı, kent sakinlerine ücretsiz olarak 3 ton karalahana sarması, 2,5 ton karalahana çorbası ve 1,5 ton mısır ekmeği dağıtıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali etkinlikte yaptığı konuşmada, Yalova'ya 2019 yılı içerisinde 1 milyon turist gelmesini beklediklerini söyledi.
Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ve törene katılanlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Tali, "Turizm, ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı dev boyutlarıyla yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir oluşturan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen, önemli toplumsal bir nitelik kazanmıştır. Bu nitelik dünyada turizme yönelik ulusal ilgiyi artırmış, turizmden beklentileri olan ülkeleri, bu endüstrinin geliştirilmesine yöneltmiştir. Türkiye, dünyada turist çeken ülkeler sıralamasında 8'inci sırada yer alırken, döviz sıralamasında ise 14'üncü sırada bulunmaktadır. Bakanlığımız 2018 yılı turizm verilerine göre ülkemize gelen turist sayısı 46 milyon, turizm gelirleri ise 29,5 milyar dolar olmuştur. 2019 yılında beklenen turist sayısı 52-53 milyon, beklenen döviz geliri ise 38 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Ayrıca, 2019 yılında beklenen turist sayısında yüzde 15 artış beklenirken, döviz gelirlerinde ise yüzde 30 artış öngörülmektedir" diye konuştu.
YALOVA'DA TURİST BEKLENTİSİ
Tali, Yalova'ya 2019 yılı içerisinde 1 milyon turist gelmesini beklediklerini söyledi. Şeref Tali, "Ülkemizde gelişen turizm hareketliliğinin Yalova'mızı da pozitif yönde etkileyeceği, 2019 yılı sonu itibarıyla yerli, yabancı ve günübirlik olmak üzere turist sayısının 1 milyonu geçeceği yönündedir. Yalova, özellikle şifalı termal sularına sahip sağlık turizmi başta olmak üzere, kendine has coğrafi yapısı ve iklime sahip olması dolayısıyla kongre ve yayla turizmi, bitki örtüsü ve yaban hayatı av turizmine ilgi duyanlara önemli bir potansiyel sunar. Yat turizmi için her tarafı denize çevrili olağanüstü güzelliklere sahip, yamaç paraşütü gibi hava sporları meraklıları için de keşfedilmesi gereken bir yerdir" dedi.
PAKET TURLAR HAZIRLANIYOR
Yalova için paket tur programları hazırlandığını da söyleyen Tali, "Doğu Marmara Kalkınma Ajansı iş birliği ile 'paket tur' programı hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. Bu projenin amacı; turizm faaliyetlerini kıyı, deniz turizminin ötesine taşımak, alternatif turizm türlerini geliştirerek turizm faaliyetlerini 12 aya yaymaktır. Yalova'mızı sahip olduğu farklı değerleri ile tanıtmaktır. Yalova'daki turizm destinasyonları rotalarımızın belirlenmesi, bu konuda veri tabanının oluşturulması için bu proje önem arz etmektedir. Günübirlik, iki günlük ve üç günlük paket turlar hazırlanacaktır. Kültürel zenginliklerimiz böylece daha çok tanınır hale gelecektir" diye konuştu.
3 TON KARALAHANA SARMASI DAĞITILDI
Öte yandan, etkinlikler kapsamında Yalova'da 50 yöresel ürün standının açılışı da yapıldı. Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar kent sakinlerine 3 ton karalahana sarması, 2,5 ton karalahana çorbası ve 1,5 ton mısır ekmeği dağıttı. Ücretsiz dağıtılan yemekler ilgi gördü, kısa sürede tükendi. Vali Erol ve protokol mensupları, stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.
Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Bahçelievler İlkokulu öğrencilerinden oluşan mehteran takımı da gösteri yaptı. Öğrenciler büyük alkış aldı. Stantların 24 Nisan'a kadar açık kalacağı belirtildi.

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Yalova'ya 1 milyon turist bekleniyorYalova'ya 1 milyon turist bekleniyorYalova'ya 1 milyon turist bekleniyorYalova'ya 1 milyon turist bekleniyor

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