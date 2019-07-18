"Yanan orman alanları ticari amaç için kullanılamaz"

ENES DURAN - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yanan orman alanlarına aynı yıl içinde ağaçlandırma çalışması yapılarak bölgenin eski haline getirilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Söz konusu alanların hiçbirinin ticari amaç için kullanılması mümkün değildir." dedi.

Karacabey, AA muhabirine, orman yangınlarıyla mücadele ve tahrip olan alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Orman yangınlarıyla mücadelede önleme, söndürme ve rehabilite olmak üzere 3 stratejilerinin olduğunu ifade eden Karacabey, önleme çalışmaları kapsamında eğitim ve bilinçlendirme ile teknik çalışmaların ön planda tutulduğunu söyledi.

Karacabey, teknik çalışmalar çerçevesinde, yerleşim yeriyle ormanlar veya tarım arazileri arasında yanmaya dayanıklı ağaç türlerinden şeritler oluşturularak, yangınların ormanlara sıçramasına engel olmaya çalıştıklarını, ormanların yanıcı madde yükünü azaltmak için de yol kenarlarındaki eğimli alanların temizlendiğini bildirdi.

Orman yangınlarında başarıyı getiren en önemli faktörün erken haber alma ve etkili müdahale olduğuna dikkati çeken Karacabey, bu kapsamda ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesi ve insansız hava araçlarıyla izleme çalışmaları yapıldığını dile getirdi.