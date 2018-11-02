Yandex Map Editor ile haritalarda düzenleme yapılabiliyor

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Herkesin mahallesinin haritasını düzenleyebildiği, eksikleri tamamlayabildiği Yandex Map Editor sayesinde, Temmuz
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