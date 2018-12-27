"Yanlış yatırım ekonomiyi olumsuz etkiliyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, plansız yatırımların ve yanlış kaynak kullanımının sadece girişimciyi değil ülke ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, "Sektörel İstişare Toplantıları", Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi ile devam etti, toplantıda işletmecilik yeterlilik belgesi ve sektörün sorunları ele alındı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, son dönemde meslek komiteleriyle istişare toplantıları yaparak sektörel gelişimin önündeki engelleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade etti.

İsteyen herkesin her alanda işletme kurabilmesinin hem hizmet kalitesinde düşüşe hem de fiyat konusunda haksız rekabete yol açtığını belirten Baran, yanlış yatırımın ülke ekonomisini de olumsuz etkilediğine işaret etti. Baran şunları kaydetti:

"İşletme kurmak bir kişinin tasarrufu. Gidip aynı işletmelerin olduğu bölgeye kurabiliyor ancak kurduğu andan itibaren girişimcinin bu tasarrufu o bölgedeki diğer girişimcileri, tüketicileri ve ülke ekonomisini etkilemeye başlıyor. İşler iyi giderse sorun yok ancak gitmezse işletmeler kapanmak zorunda kalıyor. Bu kez var olan kaynağın yanlış kullanımı nedeniyle sadece girişimcinin değil ülkemizin ekonomisi de olumsuz yönde etkileniyor."

