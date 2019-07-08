Yapağı, hayvan yetiştiricisinin elinde kaldı

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'da Haziran ve Temmuz aylarında, koyunların kırkımından elde edilen yapağılar, müşteri çıkmayınca hayvan yetiştiricilerinin elinde kaldı. Ellerinde kalan yapağıları nasıl değerlendireceklerini bilemeyen hayvan yetiştiricileri, çaresiz kaldı.

Koyun ve kuzulardan yaz aylarında elde edilen yapağılar, üreticinin elinde kaldı. Yapağı alımı yapan tüccarlardan gelen taleplerin giderek azaldığını belirten Marmaracık Mahallesi Muhtarı Mithat Arı, yapağı dolu yüzlerce çuvalın kuruluklarda bekletildiğini anlattı. Koyunların her yıl en az bir kez kırkılması gerektiğine işaret eden Arı, "Bu zorunluluktan dolayı kaçınılmaz bir şekilde yapağı üretiyoruz. Bursa'daki Merinos Fabrikası yıllar önce kapanınca, yapağının pazarı da büyük ölçüde daraldı. Çünkü tüccarın talebi giderek azalıyor. Bugünlerde elimizde kalan yapağıları nasıl değerlendireceğimizi şaşırdık" dedi.

Alım yapan az sayıdaki tüccarın da yapağılara biçtiği bedelin gerilediğini ifade eden Arı, kullanım alanları biten yapağının ekonomik değerinin yok denecek kadar azaldığını vurguladı. Kilosu 125 kuruşa kadar düşen yapağılar için tüccarın da artık gelmediğini söyleyen Arı, "Yer işgal eden çuvallar dolusu yapağıyı kışın sobalarda yakmaya da gönlümüz razı olmuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu soruna el atıp köklü çözüm bulmasını bekliyoruz" diye konuştu.