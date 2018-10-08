Sayan, yapay zeka teknolojileri ve ürünleri geliştirilirken standartlara uygun olması için düzenleyici ve denetleyici rollerde aktif olacaklarına dikkati çekerek, "Yapay zeka çözümlerinin ana kaynağını oluşturan verilerin uygun şekilde ele alınması, güvenliğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Sahibinin rızası olmadan veriye ulaşım, veri yoluyla bireylerin tanımlanması ciddi risk olarak gündemimizde yer alıyor." diye konuştu.

Toplumsal ihtiyaçların çözümünde, yapay zeka kullanan sektörlerin sağlık, tarım, eğitim ve akıllı şehirler olduğunu belirten Sayan, bakanlık olarak yüksek düzeyde iş birliğine dayalı bir teknolojinin benimsenmesi için destek sağlayacaklarını bildirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Havelsan iş birliğiyle Deep Learning Türkiye (DLTR) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yapay Zeka Konferansı (DeepCon'18) BTK'de gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Yapay zekada, küresel düzeydeki inovasyon dalgasıyla eş zamanlı hareket edilmesi için sağlam bir fikirle ortaya çıkılması gerekiyor." dedi.

"Türkiye, bu anlamda doğru yol haritasını çizerek, güçlü Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Bu ilerlemede özellikle kamu, özel sektör ve üniversitelerin rekabet avantajı sağlayacak teknolojileri yakından takip etmesinin yanı sıra gelişimin öncüsü olabilecek potansiyellerle buluşması oldukça önemli. Bugün burada oluşturacağımız kolektif zekanın bir yapay zeka stratejisi oluşturacağına inanıyorum."

Türkiye'nin de verisine sahip çıkarak, kendisini koruması gerektiğinin altını çizen Sayan, şöyle konuştu:

Sayan, yapay zekanın hızla geliştiğine ve toplumları bilinmeyen bölgelere yönlendirdiğine işaret ederek, yapay zekanın dönüşümsel etkisinin 120 yıllık geçmişi olan elektriğin dönüşümsel etkisinden daha fazla olacağını anlattı.

Yapay zekada, küresel düzeydeki inovasyon dalgasıyla eş zamanlı hareket edilmesi için sağlam bir fikirle ortaya çıkılması gerektiğini vurgulayan Sayan, bu konuda BTK'nin üzerine düşen çalışmaları hızlandırdığını dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, bakanlık olarak birçok teknoloji kavramı gibi yapay zekayı da milli teknoloji hamlesi çerçevesinde değerlendirdiklerini belirterek, "Milli teknoloji hamlesi, ülkemizin ekonomik hedefleri doğrultusunda, bağımsızlığımız için stratejik önem taşıyan yüksek teknolojili ürünleri milli ve özgün olarak üretmenin adı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kendi öz kaynakları, ulusal hedefleri ve vizyonu doğrultusunda bir yol haritasına ihtiyacı olduğunu ifade eden Kacır, dünyada yaşanan teknoloji dönüşümlerinin ülke için bir avantaj olduğunu söyledi.

Kacır, bu değişimlerin fırsat olduğu gibi tehditler de barındırdığına dikkati çekerek, "Paradigma değişimini yakalayamazsak büyük bir sanayi altyapımızın 10 sene sonra atıl hale gelmesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla bu değişimleri araştıran, geliştiren ve üreten bir ülke olarak yakalamamız çok kritik." dedi.

Daha önce dijital dönüşüm yol haritasında işaret edilenleri yapay zeka özelinde daha da derinleştirerek planlı bir çalışma yürüteceklerini anlatan Kacır, şöyle devam etti: