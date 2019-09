- "Teknoloji ile iş birliği artık zorunluluk"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da eğitimin paradigmaları değişse de geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili tüm konuların merkezinde eğitimin olduğunu söyledi.

Dağ, günümüzde eğitimin, teknolojiyle sıkı iş birliği içinde olmasının artık tercih değil, bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Her öğrenci özeldir ve her öğrenciye uygun bir öğrenme modeli var. Yapay zeka ile bu model analiz edilebilir ve en uygun öğretim modeli belirlenerek tam öğrenme sağlanabilir. Yapay zekanın her alanda etkin olacağı yeni dünyada Metodbox, Bahçeşehir Koleji'nin yapay zekayı eğitimde kullanma hareketinin önemli bir parçasıdır." diye konuştu.

Yıllardır uyguladıkları kişiye özgü öğretim modeli ve mentorluk sistemini, "Metodbox" ile yapay zekayla buluşturduklarını ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"STEM, robotik kodlama, çift dilli eğitim, kişiye özgü öğretim modeli, Master 6 programlarımız; Türkiye'de eğitimde gelişimin öncülüğünü yaptığımız çok önemli modeller. Eğitim kurumu olarak yapay zekayı eğitimin her alanında kullanmanın ve buna bir an önce başlamanın gerekliliğini biliyoruz. Türkiye'de yapay zeka okuryazarlığı eğitimiyle öncülüğü devam ettireceğiz."