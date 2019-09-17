FİNANS

Yapay zeka tabanlı öğrenme platformu "Metodbox" tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 16:11 | Son Güncelleme

Yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu "Metodbox"ı geliştiren Bahçeşehir Koleji, uygulamayı tüm öğrenci ve öğretmenlerinin kullanımına sundu - Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel: - "Metodbox, kullandığımız yapay zeka sayesinde öğrencilerimizin üniversite çağına ulaşıncaya kadar olan süreçte adeta bir asistan gibi hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla yanlarında olacak" - "Velilerimiz de çocuklarının gelişimini, seviyesini ve derslerindeki durumlarını kolayca takip edecek" - Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ: - "Yapay zeka ile bu model analiz edilebilir ve en uygun öğretim modeli belirlenerek tam öğrenme sağlanabilir"

İSTANBUL(AA) - Bahçeşehir Koleji, "Metodbox" uygulaması ile kişiye özgü öğrenimi geleceğe taşıyor.

Yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu "Metodbox"ı geliştiren Bahçeşehir Koleji, uygulamayı tüm öğrenci ve öğretmenlerinin kullanımına sundu.

"Metodbox"un tanıtımı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Tanıtımda konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, 21. yüzyıl becerilerini ön planda tutarak hazırlanmış olan eğitsel oyunlar ve uygulamalar ile çocukların derslerde öğrenmiş oldukları konuları platform üzerinden pekiştirme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Yücel, pedagojik olarak titizlikle hazırlanan "Metodbox"ın, öğrencilerin eğitim hayatlarının başından itibaren bireysel gelişimlerini takip edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Metodbox, çocukların gelecekteki eğitim hayatları hakkında istatistiksel veriler toplayarak raporlama yapmamızı sağlayacak. Elde etmiş olduğumuz bu veriler sayesinde öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca yönlendirmelerde bulunabileceğiz. Ayrıca, velilerimiz de çocuklarının gelişimini, seviyesini ve derslerindeki durumlarını kolayca takip edecekler. Metodbox, kullandığımız yapay zeka sayesinde öğrencilerimizin üniversite çağına ulaşıncaya kadar olan süreçte eğitim hayatlarında adeta bir asistan gibi onların yanında olarak hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla en yakın dostları olmuş olacak."

Platform sayesinde çocukların eğitim ve öğretimin dışında/yanında teknolojinin doğru bir şekilde kullanımını da öğrenebileceğini aktaran Yücel, "Oluşturulacak sanal rehberlik içerikleriyle birlikte internet ortamında bilinçli birer kullanıcı olacak ve internetin uçsuz bucaksız dünyasındaki tehlikelerden uzak kalmış olacaklar." dedi.

- "Metodbox, hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize yardımcı olacak"

Enver Yücel, yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenim platformu olan "Metodbox" ile Bahçeşehir Koleji'nin aynı zamanda Türkiye'de eğitime katkı yaptığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bahçeşehir Koleji'nde öğretmenlerimizin değerlendirmeleriyle öğrencilerimiz nasıl öğreniyorsa öyle öğretiyoruz. Kişiye özgü öğretim modeli, okullarımızdaki başarının en önemli kaynaklarından biridir. Şimdi Metodbox ile işin içine yapay zekayı da dahil ediyoruz. Yapay zeka, insanların işlerini ellerinden alacak diye çekiniyorlar ancak bunun yersiz bir endişe olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka, öğretmenin yerini hiçbir zaman tutmaz, tutamayacaktır. Ancak yapay zeka-insan iş birliği çok önemli. Metodbox, hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize yardımcı olacak. Öğretmenlerimize öğrencilerini daha iyi anlamaları için çok önemli veriler sunacak. Öğrencilerimize ise dijital bir mentor olarak hizmet verecek."

- "Teknoloji ile iş birliği artık zorunluluk"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da eğitimin paradigmaları değişse de geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili tüm konuların merkezinde eğitimin olduğunu söyledi.

Dağ, günümüzde eğitimin, teknolojiyle sıkı iş birliği içinde olmasının artık tercih değil, bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Her öğrenci özeldir ve her öğrenciye uygun bir öğrenme modeli var. Yapay zeka ile bu model analiz edilebilir ve en uygun öğretim modeli belirlenerek tam öğrenme sağlanabilir. Yapay zekanın her alanda etkin olacağı yeni dünyada Metodbox, Bahçeşehir Koleji'nin yapay zekayı eğitimde kullanma hareketinin önemli bir parçasıdır." diye konuştu.

Yıllardır uyguladıkları kişiye özgü öğretim modeli ve mentorluk sistemini, "Metodbox" ile yapay zekayla buluşturduklarını ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"STEM, robotik kodlama, çift dilli eğitim, kişiye özgü öğretim modeli, Master 6 programlarımız; Türkiye'de eğitimde gelişimin öncülüğünü yaptığımız çok önemli modeller. Eğitim kurumu olarak yapay zekayı eğitimin her alanında kullanmanın ve buna bir an önce başlamanın gerekliliğini biliyoruz. Türkiye'de yapay zeka okuryazarlığı eğitimiyle öncülüğü devam ettireceğiz."

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Suudi Arabistan’daki saldırılar altın fiyatlarını artırdı, Kapalıçarşı esnafı konuştuSuudi Arabistan’daki saldırılar altın fiyatlarını artırdı, Kapalıçarşı esnafı konuştu
MB-Konut fiyat endeksi Temmuz’da reel olarak yıllık yüzde 11.24 azaldı-YenilendiMB-Konut fiyat endeksi Temmuz’da reel olarak yıllık yüzde 11.24 azaldı-Yenilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
metodbox yapay zeka

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

O paralar hesaplara yattı

O paralar hesaplara yattı

Bakan duyurdu: 19 Eylül'de alımlar başlayacak

Bakan duyurdu: 19 Eylül'de alımlar başlayacak

Tamir için getirilen İsviçre modeli saat hayatını değiştirdi

Tamir için getirilen İsviçre modeli saat hayatını değiştirdi

Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan’daki saldırılar altın fiyatlarını artırdı, Kapalıçarşı esnafı konuştu

Suudi Arabistan’daki saldırılar altın fiyatlarını artırdı, Kapalıçarşı esnafı konuştu

MB-Konut fiyat endeksi Temmuz’da reel olarak yıllık yüzde 11.24 azaldı-Yenilendi

MB-Konut fiyat endeksi Temmuz’da reel olarak yıllık yüzde 11.24 azaldı-Yenilendi

MB-Konut fiyat endeksi Haziran’da reel olarak yıllık yüzde 12.10 azaldı

MB-Konut fiyat endeksi Haziran’da reel olarak yıllık yüzde 12.10 azaldı

OPEC ülkeleri petrol fiyatlarındaki artışı fırsata çevirecek

OPEC ülkeleri petrol fiyatlarındaki artışı fırsata çevirecek

Niksar Ayvaz suyu, Libya'ya ihraç edilmeye başlandı

Niksar Ayvaz suyu, Libya'ya ihraç edilmeye başlandı

Berna Öztınaz, Avrupa İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Berna Öztınaz, Avrupa İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.