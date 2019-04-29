Yapay zeka ve bilişsel bilim uzmanları Yeditepe'de buluştu

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Beyin ve Bilişsel Bilim Sempozyumu ile onun uydu etkinliği Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu gerçekleştirildi. Türkiye'de bilişsel bilim programları sunan üç üniversite Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Boğaziçi Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi tarafından 6 yıldır düzenlenen Uluslararası Beyin ve Bilişsel Bilim Sempozyumu'na (ISBCS), bu yıl Yeditepe Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi'nde düzenlenen sempozyumlar, farklı disiplinlerden çok sayıda bilim adamı ve araştırmacıyı misafir etti. Söz konusu alanlarda yaşanan son gelişmelerin ve etik sorunların tartışıldığı etkinlik, interaktif yapay zeka uygulamalarıyla konukların farklı deneyimler yaşadığı bir platform oldu. Sempozyumun açılışında konuşan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, etkinliğin bilişsel bilim alanına disiplinlerarası bir yaklaşım getirdiğini belirterek, üç büyük üniversite ile yurt içinden ve yurt dışından katılan çok özel konuklarla böyle bir sempozyumu organize etmekten gurur duyduklarını bildirdi.

Temel hedefi insan zihnini anlamak olan bilişsel bilimlerin, bu hedefine disiplinlerarası çalışmalarla ve bu çalışmaların konuşulacağı platformlarla ulaşabileceğini kaydeden Bingöl, Yeditepe Üniversitesi'nin bilişsel bilim alanındaki çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı. - "Dil ve müzik beyinde aynı alandan yönetiliyor" Viyana Üniversitesi Bilişsel Biyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Tecumseh Fitch, sempozyumda yaptığı "Dilin Sinirsel Evrimi" başlıklı sunumunda, şu ifadeleri kullandı: "Çoğu hayvanın, özellikle de bize genetik ve anatomik olarak yakın hayvanların neden konuşamadığı üzerine çalışmalar yapıyorum. Biz çalışmalarımızda bunun genel olarak konuşma organlarıyla ilgili olduğuna ilişkin iddiaların yanlış olduğunu kanıtladık. 1970'lerden beri özellikle maymunların konuşamamasının temel nedeninin konuşma organlarının insandakilerden büyük farklılıklar taşıması olduğu iddia edilmekteydi, ancak asıl sorunun bu olmadığını ve maymunların beyinlerinde ilgili nöral yapıların olmamasının sorunun kaynağı olduğunu gösterdik.

Konuşma organları oldukça farklı anatomik özellikler sergilese de, mesela papağanlar, insan seslerini üretebilirler ve tam da iddiamızın öngördüğü gibi, papağanlar insanlarda bulunan nöral yapılara sahiptirler. Ayrıca, müzikle insan dili arasındaki benzerliklerin beyinde bir karşılığı olduğunu gösteren çalışmalar yapıyoruz. Şu anki bulgular hem müzik hem de dil için gerekli olan nöral özelliklerin beynin ön lobunda bulunan ve Broca bölgesi adı verilen bir alan ve onun yakın çevresindeki alanlarla kurduğu bağlantılarda toplanmış olduğunu gösteriyor." - "Kitabı veya senaryoyu yapay zeka yazacak” Bu yıl ilk kez düzenlenen Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu'nda ise sanatçı ve araştırmacı Memo Akten, yapay zekayla oluşturduğu eserlerini konuklara VR deneyimiyle sundu. "Temel Frekanslar: Makineler daha zeki, daha özerk oldukça ve her yerde yayıldıkça, bu durum insan yaratıcılığını veya sanatçının rolünü nasıl etkiler?" konulu bir konuşma yapan Akten, yapay zekanın yaygınlaşmasıyla iş yapma biçimindeki değişiklikleri anlattı.