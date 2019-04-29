FİNANS

Yapay zeka ve bilişsel bilim uzmanları Yeditepe'de buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 15:04 | Son Güncelleme

ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Beyin ve Bilişsel Bilim Sempozyumu ile onun uydu etkinliği Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Beyin ve Bilişsel Bilim Sempozyumu ile onun uydu etkinliği Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu gerçekleştirildi. Türkiye'de bilişsel bilim programları sunan üç üniversite Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Boğaziçi Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi tarafından 6 yıldır düzenlenen Uluslararası Beyin ve Bilişsel Bilim Sempozyumu'na (ISBCS), bu yıl Yeditepe Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi'nde düzenlenen sempozyumlar, farklı disiplinlerden çok sayıda bilim adamı ve araştırmacıyı misafir etti.

Söz konusu alanlarda yaşanan son gelişmelerin ve etik sorunların tartışıldığı etkinlik, interaktif yapay zeka uygulamalarıyla konukların farklı deneyimler yaşadığı bir platform oldu.

Sempozyumun açılışında konuşan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, etkinliğin bilişsel bilim alanına disiplinlerarası bir yaklaşım getirdiğini belirterek, üç büyük üniversite ile yurt içinden ve yurt dışından katılan çok özel konuklarla böyle bir sempozyumu organize etmekten gurur duyduklarını bildirdi.

Temel hedefi insan zihnini anlamak olan bilişsel bilimlerin, bu hedefine disiplinlerarası çalışmalarla ve bu çalışmaların konuşulacağı platformlarla ulaşabileceğini kaydeden Bingöl, Yeditepe Üniversitesi'nin bilişsel bilim alanındaki çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

- "Dil ve müzik beyinde aynı alandan yönetiliyor"

Viyana Üniversitesi Bilişsel Biyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Tecumseh Fitch, sempozyumda yaptığı "Dilin Sinirsel Evrimi" başlıklı sunumunda, şu ifadeleri kullandı:

"Çoğu hayvanın, özellikle de bize genetik ve anatomik olarak yakın hayvanların neden konuşamadığı üzerine çalışmalar yapıyorum. Biz çalışmalarımızda bunun genel olarak konuşma organlarıyla ilgili olduğuna ilişkin iddiaların yanlış olduğunu kanıtladık. 1970'lerden beri özellikle maymunların konuşamamasının temel nedeninin konuşma organlarının insandakilerden büyük farklılıklar taşıması olduğu iddia edilmekteydi, ancak asıl sorunun bu olmadığını ve maymunların beyinlerinde ilgili nöral yapıların olmamasının sorunun kaynağı olduğunu gösterdik.

Konuşma organları oldukça farklı anatomik özellikler sergilese de, mesela papağanlar, insan seslerini üretebilirler ve tam da iddiamızın öngördüğü gibi, papağanlar insanlarda bulunan nöral yapılara sahiptirler. Ayrıca, müzikle insan dili arasındaki benzerliklerin beyinde bir karşılığı olduğunu gösteren çalışmalar yapıyoruz. Şu anki bulgular hem müzik hem de dil için gerekli olan nöral özelliklerin beynin ön lobunda bulunan ve Broca bölgesi adı verilen bir alan ve onun yakın çevresindeki alanlarla kurduğu bağlantılarda toplanmış olduğunu gösteriyor."

- "Kitabı veya senaryoyu yapay zeka yazacak”

Bu yıl ilk kez düzenlenen Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu'nda ise sanatçı ve araştırmacı Memo Akten, yapay zekayla oluşturduğu eserlerini konuklara VR deneyimiyle sundu.

"Temel Frekanslar: Makineler daha zeki, daha özerk oldukça ve her yerde yayıldıkça, bu durum insan yaratıcılığını veya sanatçının rolünü nasıl etkiler?" konulu bir konuşma yapan Akten, yapay zekanın yaygınlaşmasıyla iş yapma biçimindeki değişiklikleri anlattı.

Yapay zekaya ilişkin bir soru üzerine Akten, şu ifadeleri kullandı:

"Yaratıcılık diye düşündüğümüz bazı işler değişecek. Örneğin, 100 saatlik video çektiniz, onu hard diske kopyaladınız. Bir senaryo yazıyorsunuz ve 'bu 100 saatlik videoyu edit et ve senaryoya uygun hale getir’ diyorsunuz ve yapay zeka videoyu senaryoya göre edit ediyor. Bir başka örnek, bir paragraf yazacaksınız, 'bu paragrafı roman hale getir' diyeceksiniz. Bu güzel bir roman olur mu olmaz mı, o ayrı bir konu. Ancak yapay zeka bir taban oluşturacak ve sonrasında biz o romanı edit edebileceğiz."

Sempozyumlarda ayrıca, Friedrich-Schiller Üniversitesi Öğretim Üyesi Thomas Bocklitz "Makine Öğrenmesine Giriş", Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Emeritus Profesör Kemal İnan "Yapay Zeka ve Bilginin Büyümesi", Dr. Tonio Ball "Beyin Sinyalleri için Derin Öğrenme", ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktürk Üçoluk "Akıllı Hasta Takip Sistemi", Maryland Üniversitesi Öğretim Üyesi Colin Phillips "Konuşma ve Anlama Arasındaki İlişki", Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nazım Keven "Olaylar, Hikayeler ve Bellek", İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Itır Kaşıkçı "Rakamlarla Beyin: İçeriden Bakış", Indiana Üniversitesi Psikoloji ve Beyin Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Ehren Newman "Sinirsel Bilgi İşlemenin Beyinde ve Laboratuvarda Takibi" başlıklı konuşma yaptı.

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