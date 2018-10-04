YAPEX 14 Kasım'da Antalya'da açılacak

YAPEX'in inşaat mühendisleri, mimarlar, müteahhitler ve sektördeki tüm paydaşlarını bir araya getireceğini belirten Onkar, fuarın bu yılki temasının "yenileme ve renovasyon" olduğunu belirtti. Yaşanan sıkıntılar nedeniyle konaklama sektörünün birkaç yıldır yenileme ve renovasyon yatırımı yapamadığına değinen Onkar, "Bu yıl turizmciler için oldukça başarılı geçti. Antalya bölgesinde turizm sektörü elde edilecek gelirin yüzde 10'unu renovasyon ve yenileme çalışmalarına ayırabilir. Bu da başta inşaat sektörüne büyük katkı sağlar. Turizmin gelişmesine daha iyi katkı yapar, sektöre hareket getirir.'' açıklamasında bulundu.

Fuar organizatörü Akdeniz Tanıtım AŞ Genel Müdürü Fatih Onkar, yaptığı yazılı açıklamada, 14-17 Kasım 2018'de gerçekleştirilecek fuarın, inşaat ve yapı sektöründeki firmalara ulusal ve uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar sunacağını bildirdi.

YAPEX ile fuarcılık alanında başarı hikayesi yazdıklarını ifade eden Onkar, şunları kaydetti:

"Fuarcılığa başladığımız 1990'lı yıllarda kendi alanımızda fazla ürün çeşidi ve fazla rekabet yoktu. Turizm sektörünün gelişmesi ve yeni yatırımlarla YAPEX'e çok büyük talepler gelmeye başladı. Her yer otel inşaatı haline döndü. Böylece turizmle birlikte fuarcılık da gelişti. Otel salonlarından çıkıp Cam Piramit Kongre Salonu'nda fuarları yapmaya başladık. 1999 yılında ANFAŞ Fuar Merkezi açıldı. YAPEX 1999-2007 yılları arasında uluslararası boyuta geldi. 2001-2009 yıllarında daha da büyüdük. Alman fuar şirketi olan Münih Fuarları ile işbirliği gerçekleştirdik. Böylece uluslararası alanda da tanınmaya başladık. Global ekonomik krizler de yaşadık. Tüm sektörlerde kırılmalar yaşandı, ancak biz YAPEX kimliğini korumayı başardık. Antalya fuarlarına katılanlar hem tatil hem ziyaret hem de ticaret yapıyor.''

YAPEX'in inşaat sektörüne çok ciddi hareket sağladığını vurgulayan Onkar, ''Amacımız inşaat sektöründe mimarlar, inşaat mühendisleri, müteahhitler ve turizm yatırımcılarına çok katkı sağlıyor. YAPEX, dünyadaki teknolojik gelişmeleri de sektöre tanıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

