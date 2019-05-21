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Yapı izin istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 10:43 | Son Güncelleme

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,5 azaldı - Yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 10, yüzölçümü yüzde 29,4, değeri yüzde 66,7, daire sayısı yüzde 21,1 arttı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının bu yılın ilk üç ayında bina sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 42,5, yüzölçümü yüzde 37,7, değeri yüzde 19,8, daire sayısı yüzde 45,9 azaldı.

Yapıların toplam yüzölçümü 19,7 milyon metrekare iken bunun 8,6 milyon metrekaresi konut, 7,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 3,5 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 11,5 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,6 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre özel sektör 14,3 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 4,8 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 514 bin metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 75 bin 183 dairenin 66 bin 223'ü özel sektör, 7 bin 902'si devlet sektörü ve bin 58'i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 3,6 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 1,4 milyon metrekare ile Ankara, 1,2 milyon metrekare ile Konya izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Iğdır, Karabük ve Ardahan olarak kayıtlara geçti.

Daire sayılarına göre İstanbul 13 bin 668 ile en yüksek payı aldı. İstanbul'u 4 bin 375 daire ile İzmir ve 3 bin 783 daire ile Konya takip etti. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Karabük ve Bayburt olarak belirlendi.

- Yapı kullanma izin belgesi verilenlerin yüzölçümü arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre göre bina sayısı yüzde 10, yüzölçümü yüzde 29,4, değeri yüzde 66,7, daire sayısı yüzde 21,1 arttı.

Ocak-mart döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 51,7 milyon metrekare iken bunun 28,6 milyon metrekaresi konut, 12,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 10,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 38,4 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre özel sektör 43,4 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 7 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 1,2 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 245 bin 819 dairenin 219 bin 756'sı özel sektör, 21 bin 182'si devlet sektörü ve 4 bin 881'i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 12,3 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 5,5 milyon metrekare ile Ankara, 2 milyon metrekare ile İzmir takip etti. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Tunceli, Ardahan ve Batman olarak belirlendi.

Daire sayılarına göre, İstanbul 60 bin 657 adet ile en yüksek payı aldı. İstanbul'u 19 bin 354 adet ile Ankara ve 11 bin 457 adet ile İzmir izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Tunceli, Batman ve Ardahan oldu.

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Anahtar Kelimeler:
mayıs Tüketici güven endeksi Türkiye İstatistik Kurumu

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