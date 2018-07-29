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Yapı Kayıt Belgesi alanlara elektrik aboneliklerini yaptırma çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

BURSA'da hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (UEDAŞ) Genel Müdürü Ali Erman Aytac, kentte 123 bin kişinin yapı kayıt belgesi başvurusu yaptığını belirterek, "Belgelerini alan vatandaşları aboneliklerini yapmak için bekliyoruz" dedi.

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSA'da hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (UEDAŞ) Genel Müdürü Ali Erman Aytac, kentte 123 bin kişinin yapı kayıt belgesi başvurusu yaptığını belirterek, "Belgelerini alan vatandaşları aboneliklerini yapmak için bekliyoruz" dedi. UEDAŞ Genel Müdürü Ali Erman Aytac, 'Yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar' başlıklı tebliğin, 6 Haziran tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Aytac, sürecin başlaması ile yapı kayıt belgesi alan vatandaşların, elektrik, su ve doğalgaz aboneliği için başvuruda bulunduklarına işaret ederek şöyle konuştu: "İmar barışı çerçevesinde eskiden sıkıntılı durumda olan yapılar, artık resmi zemine oturtuluyor. Bu kapsamda bizim gibi abonelik veren şirketler de etkileniyor. Artık belge alan vatandaşlara elektrik aboneliğini sağlamak durumundayız. UEDAŞ olarak bölgede bir bağlantı anlaşması gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bağlantı anlaşmasını gerçekleştirdikten sonra da perakende satış sözleşmesinin imzalanması ile beraber hemen ertesi gün itibariyle kendi adlarına oluşan aboneliğe kavuşmuş olacaklar. Standart abonelikten farkı yok. Belgelerini aldıktan sonra, kayıt işlemlerini 5- 10 dakika içerisinde tamamlayıp aboneliklerini başlatabiliyoruz." Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Bursa'da 123 bin başvuru olduğunu hatırlatan Aytac, belgeler verildikten sonra işlem merkezlerine vatandaşları beklediklerini söyledi. İşlem merkezlerinin yanı sıra online işlem merkezlerinde de abonelik yapılabileceğini ifade eden Ali Erman Aytac, çağrı merkezlerinin de 24 saat hizmet verdiğini kaydetti. Aytac, Bursa’nın yanında Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da hizmet verdiklerini hatırlatarak, "Şu ana kadar bölgesel bazda 500’e yakın yapı kayıt belgesi alıp bireysel abonelik başvurusu yapan vatandaşımız var. İşlemleri tamamlanarak elektrik abonelikleri kendi adlarına açılmış durumda. Belgelerini alan tüm vatandaşların aboneliklerini yapmak için bekliyoruz” dedi.

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