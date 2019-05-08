FİNANS

Yapı Kredi 1 milyar 30 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 10:28 | Son Güncelleme

Yapı Kredi Üst Yöneticisi Gökhan Erün: -"Güçlü sermaye yapımız ve uzun yıllara dayanan saygın itibarımız sayesinde sağladığımız kaynakları, reel sektörü ve dış ticaretin finansmanını desteklemek amacıyla kullanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, yılın ilk yarısında 21 ülkeden 49 bankanın katılımı ile 1 milyar 30 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı.

Yapı Kredi Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan geri ölçeklendirme sonucunda 350 milyon dolar ve 607 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden olmak üzere 1 milyar 30 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlandı

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan ve iki ayrı dilimde sağlanan sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün oldu. Kredinin toplam maliyeti ise libor + yüzde 2,50 ve euribor + yüzde 2,40 olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün sendikasyon kredisi ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’nin en büyük üçüncü özel bankası olarak fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve daha da güçlendirmek daima önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda güçlü sermaye yapımız ve uzun yıllara dayanan saygın itibarımız sayesinde sağladığımız kaynakları, reel sektörü ve dış ticaretin finansmanını desteklemek amacıyla kullanıyoruz. Yılın ilk yarısının yüksek ilgiyle karşılanan; ülkemize, Türk bankacılık sektörüne ve bankamıza duyulan güveni bir kez daha teyit eden bu işlem ile ülke ekonomisine can veren her ölçekteki firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Yapı Kredi’nin sağladığı 1 milyar doların üzerindeki sendikasyon kredisinin koordinatörlüğünü ve düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch, koordinatörlüğünü UniCredit, aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi.

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