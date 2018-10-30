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Yapı Kredi 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 09:01 | Son Güncelleme

Yapı Kredi, toplam 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Yapı Kredi 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı (2)

(Bankanın açıklamasıyla güncellendi)
İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Yapı Kredi, toplam 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
Yapı Kredi'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, toplam 1.1 milyar dolarlık, 367 gün vadeli sendikasyonun 275 milyon dolar ve 690.7 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluştuğu belirtildi.
Açıklamaya göre, 13 ülkeden 27 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti, dolar bölümü için "Libor+yüzde 2.75" ve euro için "Euribor+yüzde 2.65" olarak gerçekleşti.
Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, "Küresel belirsizliklere rağmen, uluslararası piyasalarda Yapı Kredi’ye ve Türkiye’ye duyulan güveni teyit eden kredi, 275 milyon dolar ve 691 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden temin edildi. Banka, böylelikle 13 ülkeden 27 kurumun katılımıyla 1.1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlamış oldu" denildi ve eklendi:
"Yapı Kredi, 2018 yılında sağladığı toplam 2.6 milyar dolar sendikasyon kredisi ile ülke ekonomisine can veren firmaların destekçisi olmaya devam edecek."
Sağlanan kredi ile ilgili değerlendirmede bulunan Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu bilgileri verdi:
"Yapı Kredi olarak kurulduğumuz günden bu yana, ülkemiz ekonomisine, halkımıza destek olmak ve ülkemizi ileri taşımak daima en önemli hedefimiz oldu.
"Küresel düzeyde yaşanılan dalgalı piyasa koşullarına rağmen kaynak ve finansman temini tarafında sene içinde birçok başarılı çalışmaya imza attık.
"Öncelikle güçlü hissedarlarımızın desteğiyle ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak, bilançomuzu daha da güçlendirmek adına Mayıs ayında sermayemizi 4.1 milyar lira artırdık.
"Bu işlem, Türkiye’de son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye artışı olarak tarihe geçti.
"Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olarak, müşterilerimizi daima merkezde tutarak, her ölçekteki firmamızın yanında olduk.
"Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Nefes Kredisi gibi kredileri en doğru şekilde firmalarımızla buluşturduk."
"Sağladığımız bu sendikasyon kredisi uluslararası arenada Türkiye’ye duyulan güvenin yenilendiğini ve artarak güçlendiğini gösteriyor.
"Bu krediyi Türk bankacılık sektörünün ve bankamızın güçlü mali yapısı, daha da önemlisi uzun yıllara dayanan saygın itibarı sayesinde aldık.
"Yapı Kredi olarak yılın ikinci yarısında en yüksek tutarlı sendikasyon kredisini yenileyen banka olduk.
"Ülkemize daha fazlasını katabilmek adına çalışmalarımızı aynı anlayışla sürdüreceğiz."
Yapı Kredi’nin sağladığı 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisinin koordinatörlüğünü ve düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch International Limited, aracılığını ise UniCredit Bank AG, London Branch üstlendi. (Fotoğraflı)

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